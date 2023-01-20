【感情空白】李佳芯曾被媽媽恐嚇35歲後難找另一半　Ali自揭首當女一情緒曾出問題

▲ 做演員從來都不易！

視后李佳芯（Ali）自兩年前宣布與陳炳銓分手後，雖然之後與蟲草大王陳恩德傳出绯聞，更有指對方力追她，不過Ali多次澄清與對方沒有拍拖。

早前Ali在日本輕井澤被網民發現與Ali同行的是一名年約40歲的神秘男子，隨即令人猜測疑似有新戀情，惟後來Ali解釋對方只是朋友而已。

【有種好男人】李佳芯救TVB炮灰檔收視 40歲Ali練出馬甲線+保持白滑嫩肌

曾被媽媽催拍拖

近日她接受媒體訪問，她直言目前感情一片空白，其媽媽亦已放棄催促，又指自己都有想感情這方面的事：「我阿媽是很傳統的女人，以前催得更多，講我唔聽，就會恐嚇我話『女人呀，廿八歲差唔多喇，過咗三十歲，皺皮，面色開始黃，斑又會出，到三十五歲，狀態開始跌。三十五歲後就唔係你揀男人，係你見到男人就猴擒。』由我三十歲開始不停恐嚇我，到近幾年知道無效，現在就唔講了。」

她續指媽媽見她努力工作拚博，反而開始關注其工作，每逢自己有劇集出街，媽媽永遠是她最大的粉絲。

▲ 家人是Ali最強後盾。

新劇最大挑戰有17歲兒子 自我要求甚高

在近日熱播中的劇集《有種好男人》，Ali坦言最大挑戰是擁有吳偉豪這位17歲兒子，皆因她指最難的是幻想這17年由生B，養育BB，與他相處的點滴，故Ali開劇前特意觀察有小朋友的媽媽日常的生活，又會看不同的劇集，希望營造出那個感覺。

Ali又指演員背後所花的準備功夫絕不簡單，而自己向來自我要求甚高，每次都望觀眾能見到不一樣的自己，又指自己性格偏自閉，入行後最幸運是演什麼角色，就算被鬧都好，觀眾都喜歡看：「即使當我覺得演得不夠好時，都會有觀眾覺得我演得好，像以前演小三角色，一樣被鬧演得夠衰格，但觀眾又看得很爽，這是我的幸運，所以只要有人仲想睇我，有人鍾意我，我會努力繼續行，因為是你們送給我的。」

▲ 《有種好男人》

心態樂觀 嘗試不同工作

2017年Ali憑劇集《BB來了》奪得視后寶座，可謂人生高峰，不過由劇接劇，變成一年一劇，對此Ali直言這十年是其人生最精彩的十年，由普通人轉做演員，一年拍三套劇，令自己很像經歷一個人幾年的人生，經歷很多亦學懂很多。

她續指自己心態樂觀，沒有幕前工作時候，便出書、當監製拍短片等，一切隨遇而安，而且令她繼續堅持在這行走下去，全因身邊有很多人叫她不要轉行，不要放棄拍劇。但她希望有樣技能揸手，即使將來沒有人找她工作，自己也有能力做其他事。

情緒出現問題

另外，Ali自揭情緒曾經出現問題，當時正正是她拍《律政強人》的時候，全因她首次擔正當女一，壓力很大。

她說：「有一日出門口返工時，突然間坐在門口喊，完全唔想返工，突然發覺自己唔識演戲，因當時全世界都知你擔正，對我很期待，但因為以前演開小三，突然間唔識去演小綿羊的角色，所以喊了，連我自己都嚇親，點解會咁？」

因此，隨後她報讀這有關情緒及治療方面的課程，從而了解一下自己，再了解別人，亦認為對做演員有很大的幫助。

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