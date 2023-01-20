【星級自助餐】尖沙咀麗晶酒店翻新重開　假日晚市Buffet$928訂位full爆至3月中

▲ 麗晶酒店港畔餐廳Buffet食物多達80款，每星期更會轉新款。（酒店提供）

位於尖沙咀、前身為香港洲際酒店的麗晶酒店，經歷了近兩年的翻新後，最近終於重開！但在酒店正式開幕前，率先登場試業的僅是4間經典餐廳，包括有扒房The Steak House、主打自助餐的港畔餐廳、可睇海景歎咖啡、茶茗及美酒的大堂酒廊，以及榮獲米芝蓮2星的中菜餐廳欣圖軒。

當中以港畔餐廳的Buffet話題性最高，皆因剛試業幾星期的，網上Booking顯示已full爆至3月中，加上Buffet價錢在城中算是中上，閒日午市成人$528、假日$688，晚市閒日更要$888、假日$928，再加上加一服務費，索價過千元，但仍有價有市，一位難求。

自助餐以環球美食為主題，除基本的頭盤、冷盤、沙津、Cold cut外，凍海鮮區就有港人大愛的長腳蟹腳、麵包蟹、蠔及蝦等，刺身壽司區更有任食拖羅、三文魚子等。熱葷區亦分量十足，有新鮮蒸龍蝦、酒浸鵝肝、花膠炆鵝掌、花菇炆海參等，還有即切西冷、羊膝、蒸魚、點心、海南雞飯、印度烤肉薄餅、即煮喇沙及鰻魚飯等，多達80款矜貴美食，計落條數應可回報！

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甜品區當然不少得，同樣沒有令客人失望，除有數款切件大多糕、迷你裝甜品切餅外，最吸睛是有自家製雪糕及即叫即做Crepe。據總廚指，Buffet供應的刺身、海鮮等會按時令改變，而且每星期的餐單亦會更改，讓食客更有新鮮感。而供應的薄餅、麵包、意粉及雪糕等，全部均由是酒店自家製。

整體而言，雖然Buffet價錢屬中上，但勝在款式夠多、用料上乘，喜歡食海鮮海味的，相信也值回票價。

港畔餐廳自助餐

地址︰九龍梳士巴利道18號香港麗晶酒店地下

電話︰2313 2313

價錢︰

自助午餐時段（12nn-2:30pm）

周一至五成人$528、小童$268

周日及公假成人$688、小童$268

自助晚餐時段︰

周日至周四6pm-10pm︰成人$888、小童$448

周五、周六及假日第一輪5:30-8pm、第二輪8:30pm-11pm︰成人$928、小童$478

記者︰黃依情