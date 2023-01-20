盧瀚霆重唱《偷情》向張國榮致敬　Anson Lo親寫Rap表達敬意

▲ Anson Lo翻唱《偷情》

巨星張國榮是離世20周年，環球將推出《REMEMBERING LESLIE》的紀念大碟，集合不同唱片公司和電視台的新生代歌手，聯乘不同唱片公司及電視台的樂壇新血，懷念一代巨星張國榮，破天荒攜手合作，陣容鼎盛。

《REMEMBERING LESLIE》首發作品有人氣男團MIRROR的Anson Lo盧瀚霆獻聲，翻唱經典作品《偷情》，更親自填上Rap詞為歌曲注入新元素，向哥哥及一眾樂迷致意。

Anson Lo回想當初得悉參與《REMEMBERING LESLIE》企劃，在選歌過程中聽到《偷情》時腦海充滿畫面，他說：「當時聽到《偷情》這首歌，腦海已經充滿畫面，如果將來有機會表演這首歌，整個舞台的畫面，燈光的配合，所有構思統統在腦海浮現，很有感覺。」

親自填上Rap詞，他說：「大多數自己的作品中都有英文Rap，所以今次翻唱《偷情》親自寫Rap詞，希望在歌曲中加入一些個人的特色。」

對於哥哥的印象，Anson Lo表示：「哥哥是一個好全面和百變的藝人，是無可取代的。無論他在歌影視、舞台上的魅力，都是具有獨特之處，很吸引人的一個偶像。」

他和監製徐浩參考了很多哥哥不同的舞台表演、MV和電影，除深感具有啟發性，也明白不能模仿。「如果自己在舞台上演繹他的作品，便會想想有甚麼自己的元素可以放進裏面。」

《REMEMBERING LESLIE》專輯演出歌手包括：MIRROR的成員Anson Lo、男團ERROR；Gigi炎明熹、《聲夢傳奇2》冠軍Jamsine任暟晴、青春女團XiX；王丹妮；以及環球唱片後起之秀Mike曾比特、P1X3L、Kira陳葦璇、組合P1X3L等等。

