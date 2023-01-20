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【核酸檢測】楓樹街檢測站人龍「清零」　市民毋須排隊感高興

社會 15:17 2023/01/20

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楓樹街檢測站人龍「清零」。（黃傑偉攝）

年近歲晚，大批市民到檢測站進行核酸採樣，以趕及農曆新年前北上，因而導致近日部分檢測站大排長龍。政府昨日（19日）宣布，7個核酸檢測站即日起提早至早上8時開放，楓樹街遊樂場檢測站登記及收費櫃檯增加到3倍，大排長龍情況已經改善，雖然預約仍然全滿，但市民已不用長時間排隊輪候。

記者今日（20日）再到深水埗楓樹街遊樂場檢測站，發現現場不用排隊，再不見近日的人龍。市民黃小姐本預約2時做檢測，今日提早半小時到檢測中心，意外發現不用排隊。她聽聞有多間檢測中心開放給市民做檢測，認為可以方便市民，亦留意到檢測中心早於8時開放，認為安排妥當。但她亦希望政府可以考慮取消外遊前的核酸檢測，指很多地方都已經放寬檢測，外遊要做核酸也十分費時、麻煩及掃興。

市民周小姐則對檢測中心提早於8時開放十分歡迎，她本來預計至少要排隊半小時，但來到不用排隊感到很高興，認為檢測中心早開可減少人龍。

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記者：黃傑偉

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