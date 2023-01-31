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【重男輕女】兒子婚後移民斷絕聯絡 港媽悔不當初修改遺囑補償女兒

親子 10:00 2023/01/31

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港媽為當初的重男輕女感到後悔。

最近A婆婆找我幫忙，她想我介紹律師替她處理一些財產問題。

A婆婆有一對子女，丈夫早年過身，寡母當清潔工，獨力帶大一對兒女。當年沒能力供養兩個子女上大學，作為姐姐的為了讓弟弟得到更好的前途，品學兼優的她聽從母親的安排，放棄上大學，出來工作養家，掙錢供弟弟上大學。後來弟弟在外國留學回來，找到一份收入不錯的職業，更向母親和姐姐借錢作首期，買了房子自住。前年A婆婆的兒子跟太太和兒子移民外地，A婆婆想跟着兒子一家移民，沒料到其子斷言拒絕，離開香港之後更連一通電話都沒有給母親和姐姐發來。

香港取消入住隔離酒店後，想念孫兒的A婆婆叫女兒陪她到外國探望兒孫，原來兒子搬家了，卻不肯告訴地址，坦言太太不想婆婆到訪。A婆婆向兒子討回當年借出的過百萬款項，兒子索性不接電話。A婆婆心灰意冷，非常後悔當年重男輕女，要求學業成績更佳的姐姐犧牲自己的前途，弟弟卻不懂得感恩或回報，於是決定修改遺囑，把自己所有的資產留給女兒，稍作補償。

最新影片推介：

泰國一名女大學生，自小與媽媽及兄長相依為命。相似故事，母親微薄的工資無法負擔一對子女的學費，兩兄妹中只有一個可以讀書。兄長決定退學成就妹妹。在妹妹的大學畢業禮上，她為兄長穿上畢業袍，然後恭敬地向他行拜跪禮，感激兄長當年選擇退學，打工賺錢供她讀大學。她的感恩行為感動了兄長，也感動了許多人。

做人要有一顆感恩的心。心懷善念，利人；心懷感恩，利己。懂得知恩圖報，才能無愧無悔過好日子。

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撰文 : 藍海寧

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