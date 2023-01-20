【性侵鄰居】涉闖鄰居單位圖性侵　前酒樓經理認企圖強姦等罪囚5年4個月

▲ 涉闖鄰居單位圖性侵，前酒樓經理認企圖強姦等罪囚5年4個月。（資料圖片）

35歲前酒樓經理涉於酒後闖入女鄰居單位，偷去其胸圍及500元現金，並要求女事主「俾我搞一次」，女事主友人接獲求救後到場，於單位外遭酒瓶擊傷頭部。前經理早前於高等法院承認傷人及企圖強姦等共3罪，今（20日）被判監5年4個月。法官判刑時指，是次事件誘發事主出現創傷後遺症的症狀，幸好被告友人到場後制止事件。

被告王長熙（35歲），曾任酒樓經理，承認爆竊、傷人及企圖強姦罪，控罪指他於2021年5月3日，在葵涌一公屋單位偷去1個胸圍、兩個手袋及1個載有500元現金木盒，同日於單位外蓄意傷害1名男子，以及於同日在單位內企圖強姦X。

特委法官判刑時引述求情指，被告早年於內地開設的餐廳結業，加上與女友分手，案發時因飲酒後而犯案。特委法官明言，飲酒屬個人選擇，不能因此減刑。

特委法官引述事主創傷報告指，事主案發前已有心理健康問題，是次事件誘發事主出現創傷後遺症的症狀，包括抑鬱和焦慮等，獨自在家時欠安全感。

特委法官接納被告未有強行闖入事主家中，但案發時為深夜，被告未經事主同意進入其住所，均屬加刑因素，幸好被告友人到場後制止事件。法官指，被告使用的暴力未有對事主造成太大傷害，就3罪判監共5年4個月。

案情指，案發日凌晨時分X起床洗澡後，發現鐵閘及木門開啟後，突然發現被告突然從窗簾後衝向她，X嗅到對方滿身酒氣，並表示不認識對方。被告指自己喝醉，隨後撫摸X胸部，並要求「俾我搞一次」，否則「用刀捅你」，說罷嘗試推X到床上但不果。

X嘗試引開被告注意，要求他脫去鞋及買避孕套，又趁機致電男友人。男友人到達後要求被告到單位外傾談，其間遭被告以酒瓶擊向頭部，男友人趁機返回單位及報警，被告擬進入不果。警方翻查閉路電視片段後，同日中午拘捕被告。

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記者：梁錦麟