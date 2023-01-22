【1人婚禮】陳健朗遇網絡騙案吳冰談失敗經歷　周冠威愛拍戲：我的存在就是做電影

▲ 周冠威、陳健朗、吳冰一同受訪。

一個人的婚禮會是怎樣？有人會幻想在酒店延開多席，亦有人會選擇在教會上行禮，而最重要是如港產電影《1人婚禮》所說：向自己承諾愛自己一生一世。

由周冠威導演執導的港產片《1人婚禮》將於年初五（1月26日）在大銀幕上映，男女主角分別為《手捲煙》導演陳健朗和小薯茄的吳冰，戲中的KOL張冰（吳冰飾）謊稱自己已跟男友Dickson（陳健朗飾），以單身身份宣告舉行1人婚禮，引起全城熱話。

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1人婚禮

周冠威導演聯同陳健朗和吳冰跟TOPick探討1人婚禮，又分享各人的經歷。

《1人婚禮》靈感源自於真實案例，周導指：「十年前在台灣看一則新聞報導，1個女生要舉辦1人婚禮，自己跟自己結婚，向自己終身承諾。我第一次聽到世界上有人這樣做，當下覺得很新鮮，便覺得這是題材來的。」

阿冰坦言拍攝此片前從沒聽過1人婚禮，「連概念也沒有，今次第一次接觸，看劇本時都不太明白，要導演跟我解釋才知道。我的理解就是對自己的承諾，最重要是愛自己、錫自己。」

阿冰於戲中會飾演一名小丑，並於拍攝前上小丑堂務求令投入角色，「由中Cast開始，圍讀了兩次便開始上堂，除了練習拋波外，最主要是練Present，我走出來像不像一個小丑？同時會學習化小丑妝，不然便少了從頭開始做小丑的一段路。」

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阿冰戲中的男友Dickson由陳健朗飾演，他認為角色想叫大家：「如果你是愛一個人，不要用錯方法，別用自己那套去愛一個人。要學懂如何去愛一個人。」

阿冰則想跟觀眾說：「要懂得愛自己，才會懂得愛人。如果你弄了甚麼爛攤子、大頭佛，要自己去收拾。做一個負責任的人。」

周導希望：「希望觀眾帶着這份好奇入場去尋索這套戲給你的意義，每人的看法不同。」

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與另一半相處

戲中的Dickson和阿冰甜蜜有時、吵架有時，陳健朗認為兩個人相處一定要互相體諒，「每個人性格都不同，相處就是大家學懂如何一起進步。好像是很老土，但都是互相從對方身上學習、體諒對方。」

阿冰指自己沒特別去維持過一段關係，「相處得舒服，對方又相處得舒服，那便足夠。」

周導分享：「盡量甚麼也跟對方分享，喜怒哀樂都跟她分享。關係上很需要去分享，對方才會認識你更多。透過分享，自己亦會認識自己更多，且能交流，知道對方的想法。」

陳健朗很認同：「一定要傾偈！」他續說：「自己的優缺點會在另一半或熟悉的朋友身上看見。我經常覺得是互相成長的，很老土，但真心分享或交流才重要。」

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問到想舉行一個怎樣的婚禮？陳健朗表明：「我不會結婚。即使結亦會是去Las Vegas簽紙，自己開心的那種，我不喜歡大搞，低調為主。」

阿冰會因為想滿足家人而擺酒，「就自己而言，結不結婚都沒所謂。家人會想我結婚或有一些儀式感，我都會做的。如果結婚的話，我不會收埋的，可能因為平時工作都比較高調，就想私生活低調少少。」

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網路騙案

隨着科技發展日新月異，網路騙案的數量亦隨之增加，阿冰曾深信教育電視的內容，笑言：「『行山吃橙皮』談論如果行山時吃橙皮可解渴。小時候真的有吃過橙皮且不喝水，但完全不覺得解渴，最後還是需要喝水。」

陳健朗自爆被「女生」欺騙的經歷：「中學時期使用MSN，有個女生跟我聊天，突然有一天一位中學同學跟我說是他來的。」

周導和阿冰聽罷隨即大笑。阿冰謂：「很賤啊！」周導表示：「很想玩啊！」

▲ （陳慧安 攝）

陳健朗繼續其分享：「我讀男校，他Send了很多女生照片給我。我問他照片是從何而來，他說是他的表妹或表姐。」

他坦言：「當時年紀小，有個女生跟你說曖昧說話，當時很興奮地回覆對方，怎知道......生氣了數個星期。」

最令他記憶深刻的是對方叫他傳送自拍照，他很認真地處理，「當時要找Web Cam的眼仔，刻意叫家人買和研究，弄了很久才拍到給他，很尷尬。」

至於周導則將親身體驗拍攝在戲內：「我就如戲中所說，Casting的時候發現被騙，照片不是這樣的，很多時都會發生。」

他又說：「看演員的IG是這樣，來到的是卻不是這樣，假的，全部P圖來的。所以Casting很重要，所以我沒有看他們很多照片，都是見見真人比較好。」

▲ （陳慧安 攝）

周導大讚陳健朗和吳冰：「看見真人後沒有失望，夠驚喜。其實兩位最初都不是我的首選，因為我不認識他們，在別人介紹下他們來Casting，有驚喜，都沒想過他們是可以的。」

陳健朗和阿冰得悉自己非周導首選後裝作要哭，周導回應：「他們心臟夠強壯，OK的，能負荷的。」

Casting的表演從來都是周導選角的關鍵，「就如《幻愛》的蔡思韵和劉俊謙一樣，我都不太認識他們，但Casting中他們的表現最好。」

他續指：「這兩位也是最適合角色以及有能力。他們都是想拍、熱情、聰明，又足以了解角色。」

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失敗經歷

談到演藝路上的失敗經歷，阿冰立即笑着自爆：「我Cast過陳健朗導演的劇，有3輪Casting的，之後便沒有了。他最後沒有用我，我過不到自己心理關口，我在家中哭。」

陳健朗沒好氣地分享個人經歷：「以前會想多些Involve在演出上，便會糾結。後來便沒有感覺，當去玩玩。我覺得有就是Bonus，合作都是一種緣份，沒法強求。」

他又說：「很難去說好與不好，一定是有某些特質吸引了導演去選擇你，或是可能不適合當中的Mix And Match。理解後便沒太多Hard Feeling，反而是按自己有沒有發揮或不同的演繹，而非有沒有角色。」

▲ （《1人婚禮》海報）

堅持追夢

追夢之路不易走，問到為何堅持？阿冰直言：「因為興趣，因為我可以在這行業中得到快樂，所以便堅持，而且仍可搵到食。所以沒有放棄的理由。」

陳健朗說：「有時我在想，不知道自己可以做些甚麼，如果不做的話，難道我去跟車或去便利店工作？我覺得要Keep住Focus在創作上，我才動起來。或是我會不覺得自己是在生存。」

他續道：「接觸很多朋友或中學同學，朝九晚五的工作，但其實他們經常都很不開心。做金融、Bank算是不錯，但其實他們經常都不知道自己的生存是為了甚麼。」

他肯定地說：「反而透過電影，亦是我的信仰，我希望是我的終身信仰，便覺得可以繼續下去。是有種喜悅和興奮在內。」

周導謂：「我當然不會為了生活穩定與否啦，電影早已跟我連成一體，我是電影人，電影是我的生命來的。猶如你問我會否放棄你自己？很簡單，就是不會。我的存在就是做電影的。」

他又說：「我會繼續在電影這行，如果不能成為導演，最多可能做編劇或是教電影，總之都是在電影範疇內。這是我的生命。」

化妝:：Blue Cheng @bluec.makeup（吳冰）、OneTung Ma（陳健朗）

髪型：Marco Li @marcoli_0228（吳冰）、Kenki（陳健朗）

服裝： YanYan Knits @yanyanknits（吳冰）、Club Stubborn（陳健朗）

記者：梁樂欣