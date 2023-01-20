【復常之路】鄧家彪：撤隔離令後確診上班惹爭議　倡當局訂清晰指引

▲ 工聯會立法會議員鄧家彪表示，當局可就無症狀確診者上班提供明確指引，不要留有空間予僱主決定。（資料圖片）

政府昨天表示，無症狀感染人士亦可自由外出或上班。工聯會立法會議員鄧家彪關注院舍及學校等需快測的界別安排，他建議當局提供明確指引，避免爭拗。

特首李家超昨日宣布撤銷新冠患者的隔離令，而隨後的衞生防護中心總監徐樂堅指，無症狀感染人士亦可自由外出或上班，不過，相關規定惹來爭議。鄧家彪今日在電台訪問時指，目前院舍及學校等行業員工仍須每日快測，若他們確診但出現無症狀，是否應繼續上班？他希望，當局可提供明確指引，不要留有空間予僱主決定，以免引起爭拗。他續指，院舍面對兩難局面，若容許無徵狀確診者上班會增加傳播風險，反則導致人手不足，甚至無法達至法例要求的人手比例。

至於學校方面，鄧家彪指，若教師上班前快測陽性但無症狀，若何處理，是否與學生出現相同情況時處理一樣，不回學校？若不回校的話，校長可能會認為學校人手不足，及難以找到代課老師代替，以致出現實際管理及風險問題。

新界校長會副主席蕭志新表示，原本無論學生還是教師，確診不能回校是很協調的，但現在政府新的宣布導致學校各施各法，他認為，理論上兩者協調會比較好，又指，學校應以保守一些為佳，師生若確診都不會回校。

何栢良：可參考新加坡做法，讓無症狀者3日不能上班且享有薪假

鄧家彪指，若無症狀確診僱員選擇上班時，遭僱主放無薪假，或會引起是否觸犯《殘疾歧視條例》的爭議，他指，根據《僱傭條例》，員工要有醫生證明書及需4天或以上病假，才可享有有薪病假，如僱員只有1至2天病假，僱主有權不支薪。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，不同醫生對病情判斷不同，病假紙日數可能不同，會造成混亂。他建議，政府可參考新加坡做法，若市民檢測出陽性，無論有無症狀，至少3天不能上班，隨後則須視乎檢測結果而定，及享有有薪假期。

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責任編輯：關景騰