【活得健康啲】過年食滯肚脹便秘　4款消滯茶助消化解膩【附正確飲食貼士】

▲ 過年「食滯」肚脹便秘，4款消滯茶助消化解膩。

過年食物肥甘厚味，好容易「食滯」。註冊中醫師何慧欣提醒正確進食方法，減少食滯機率；又為大家推介4款消滯茶，幫助消化解膩，大人細路都啱飲。

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何慧欣醫師接受TOPick訪問時解釋，「食滯」是因為飲食過快、過多，出現胃脘脹滿、食慾不振的感覺。症狀例如胃脹、胃氣、噯氣吞酸，甚至嘔吐、便秘或泄瀉等。另外，難消化的食物也容易令人「食滯」。在賀年食物中，尤其是煎炸食品屬較難消化，例如煎堆、油角、笑口棗、年糕、蘿蔔糕、瓜子、果仁等，脾胃功能比較差，經常容易消化不良、出現胃痛、胃脹、胃氣的人士，就要少吃為妙。

留意進食次序

想避免「食滯」，何醫師指出，進食時的速度會影響消化，因此要避免進食過急而引致進食過多的份量。她建議，進食速度過快的人可以嘗試先飲湯，令腸胃有飽腹感覺，之後再進食，相對不容易進食過量而引起消化不良。

另外，過多的肉類和澱粉質都會使人難以消化，所以進食時的先後次序很重要。何醫師建議，應該先吃蔬菜、之後吃肉類，最後吃澱粉類食物。蔬菜可以有足夠纖維，幫助腸道蠕動，保持腸道暢通，減少積滯。

餐時飲料不宜飲過量

很多人在聚餐時會飲酒或可樂，不過何醫師提醒，紅酒白酒、烈酒都為濕熱之物，飯時小酌可以行氣血，或配搭性味寒涼之魚生海鮮也適合。但如果飲得太多，一定會增加脾胃負擔；大飲大食後更容易傷害脾胃，令脾胃虛弱，引起消化不良。而可樂等碳酸類飲品，不僅含有高糖份，若在進食中飲用，碳酸氣體會增加胃氣，更容易令人有胃部不適情況出現。

醫師建議，可以飯後吃含有豐富消化酶的水果幫助消化，例如奇異果和菠蘿等。另外，餐後飲用幫助消化的茶飲，如山楂麥芽茶，也是一個好的選擇。最好飲用一杯為度，不宜過多。

4款消滯茶推介

何醫師為大家介紹4款茶飲，能幫助解決「食滯」問題；其中一款酸甜水果茶，更非常適合一家大小飲用。點擊大圖了解詳情：

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除了以上4款茶飲幫助消化，何醫師亦推介因吃太多油膩炸物而爆發暗瘡的人士，可以用五花茶清熱利濕。五花茶材料包括木棉花、雞蛋花、槐花、菊花和金銀花等，有助去除因為飲食失調引起的痤瘡問題。

另外，也可以使用綠豆粉加水，開成糊狀，外敷局部問題皮膚，大概保留15至20分鐘後洗去；連續使用5天。綠豆有清熱解毒利濕的功效，可以幫助減少痤瘡的紅腫。

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記者：張沛