【相濡以沫】堅守照顧癱瘓男友10年 暖心女友：不可遇問題就離開

人生中有不少的困難，若能堅定的走下去，上天會給你開出什麼的一條新路？馬來西亞一名男子因一場意外而令半身癱瘓，要終身坐輪椅，令人動容的是同樣正值盛年的女友堅守對他的愛不願離開，兩人相濡以沫渡過了10個春與秋。近幾年，他們更攜手一起創立了一間深受年輕人歡迎的潮流品牌，收獲意外的好成績。兩人雖然曾經歷低窪逆流，但堅定的態度帶領他們繼續前行，重啟了新的人生。

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根據馬來西亞報道，故事的主人翁名陳耑溶，他的女朋友名黃淨泯。10年前，25歲的陳耑溶因意外導致嚴重癱瘓，他的胸部以下沒有知覺﹑頭部和下身也不能移動。當時他被醫生診斷頸椎與神經線的第六及第七節斷裂，斷定餘生也需要坐輪椅，並且需要用外置尿袋排尿。

當時只有23歲的女友黃淨泯卻沒有預外界預期般離開他，而她也被很多人問過為什麼仍然留下，

我不是第一次談戀愛，之前的戀愛經驗告訴我，如果每次遇到問題就離開，那一生人到底要談多少次戀愛？

另一伴喪失自理力，不少人也會認為這樣的他未能給幸福她，但黃淨泯深愛著陳耑溶，性格堅強的她有自己的想法，

我一直不認為一個女人的幸不幸福，必須和另一半連上關係。

黃淨泯承認，她的父母極力反對他們相愛，每當父母說到這個話題時，她也會逃避不談。兩老對女兒沒有辦法，後來更想從陳耑溶的父母方面入手，希望他們可以幫忙勸阻女兒，

但我是那種一旦認定，就不會輕易聽從別人的意見，我懂自己要什麼。

日子久了，黃淨泯父母也默默接受了，「因為我從過往每個週末會去他家照顧他，到現在已經同居。」

過往不少經歷類似傷患的人也可能選擇和另一伴分手，為著不想「連累」對方。陳耑溶卻沒有這個念頭，

我對自己還是有信心的，我覺得我可以給到她幸福。

而且，他說近年來自己的情況有些許好轉，大小便開始有些感覺，已經不需再用尿袋了，手部的活動能力也稍有增加。陳耑溶欣慰的表示他現在能推動輪椅、觸控手機熒幕，

除了上下車、上廁所之外，基本上是沒有什麼需要照顧的，只是吃飯時需要幫忙點菜，因為我的手握不住筆，但她(黃淨泯)也是要吃的啊，幫忙點一下嘛！

陳耑溶被問及意外後是怎樣支撐過來的，他表示很感激有父母和黃淨泯的支持，「當初被送進醫院時，醫生已經判斷我沒得救，但他們(父母)仍不放棄，把我送到另一家醫院，花了不少醫藥費。」陳耑溶說很多人認為他很幸福，但他再三強調並不如是，他只是「幸運」身邊有愛的人在，

如果我幸福，我今天就不會坐在這張輪椅上。不過，意外發生後，很慶幸有他們在我身邊。

不過從一個自由自主的身體過渡到需要別人照顧的生活，心理上總會遇上不少荊棘。陳耑溶坦言，

直到現在，我每天還是活得很辛苦。

讓他感到最難受的並不是走不了路，而是需要別人的照顧，

我不想成為別人的負擔。

再艱苦的日子，也總會過去的，陳耑溶近年在思想上開始比較正面積極，而且更翹首盼望將來可以裝上機械人手腳，擁抱再次走路的感覺。

受身體的局限，陳耑溶於是經營起網上生意，「一開始是賣手機殼，3個月後換成服飾， 我負責面子書的市場銷售及客服，女友則處理商品設計圖。」陳耑溶說他們的服飾品牌取名「SHOPLOOOH」，意指「購囉」。經營的第一年，他們賺了3萬吉令(約港幣5.5萬元)。

2015年黃淨泯決定辭去在新加坡的高薪工作，返回馬拉和陳耑溶全職發展創業。其後，他們開設了實體店，也賺了人生中的第一桶金，至今已有兩間門市，成為了當地深受歡迎的潮服了。去年８月，陳耑溶更被入圍 2022年馬來西亞 JCI TOYM十大傑出青年30強。

有得必有失，陳耑溶說創業投放的時間很多，也令他犧牲了不少的復健，不過這也是他的選擇，

因為我覺得復健無法給予100%的回饋，也就是說，不是說你付出100%，復健就會給你100%你要的成績；相反的，創業裡投入100%的心思和精神，就會有相對的回報。

此外，陳耑溶認為創業帶來的金錢，可以實現他將來裝上機械手腳的願望，是作兩手的準備。

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責任編輯︰王明芳