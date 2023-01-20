【外流港將】傑志小將陳晉一外借西班牙皇家伊倫聯　最快下周日上陣

▲ 陳晉一(白衫)過去半年一直隨隊集訓。 (皇家伊倫聯 fb)

港超班霸傑志今日(20日)宣布，與西班牙足協甲組聯賽球會皇家伊倫聯(Real Union)達成協議，外借陣中年輕球員陳晉一到該隊至2024年6月。皇家伊倫聯在轉會窗重開後已為陳晉一完成註冊，這名20歲港將最快下周日(22日)可出戰西協甲賽事。

陳晉一去年7月到西班牙參與皇家伊倫聯的試腳，其後獲得留隊機會，但礙工作簽證問題而未能註冊，不能在正規賽事上陣，過去半年只能參與訓練及在友賽上陣，直至今日傑志終於正式落實外借陳晉一，他將穿上皇家伊倫聯的29號球衣。

陳晉一表示，知道香港球迷很留意其動向，感謝各界支持和關心，「季初隨皇家伊倫聯出戰熱身賽，獲得很多寶貴的經驗。註冊完成後有望出戰正式賽事，我相當期待在場上交出令人滿意的表現，亦能借這難得的機會，提升自己的能力」。

西協甲為西班牙第3級別聯賽，於2020年成立，取代過往的西乙B聯賽。而位於巴斯克地區的皇家伊倫聯，現時在西協甲第二組以26分排第11位，距離降班區3分。值得一提，現時英超阿士東維拉的領隊艾馬利(Unai Emery)，是皇家伊倫聯的其中一名班主。

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責任編輯：蘇文軒