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【天龍八部之喬峰傳】甄子丹往韓國宣傳新片　丹爺上《Running Man》宋智孝索合照

娛樂 16:10 2023/01/20

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甄子丹與韓國粉絲合照。

甄子丹為宣傳親自監製、導演及主演的新片《天龍八部之喬峰傳》往韓國宣傳，一落機即有粉絲迎接，大受歡迎。

原來當年《葉問4》在韓國上映時票房是至今華語電影第一，所以這次韓國宣傳之旅備受矚目。

（左至右）池承炫、申承煥、甄子丹、朴星雄。

甄子丹被韓星集郵

當中，不少觀眾及傳媒看過優先場後，指戲中動作場面打得勁過《葉問》，更驚喜是當地有不少女性觀眾入場，因為原來甄子丹有不少女性粉絲。

難得來到韓國，甄子丹同時吸引不少韓國演員特別前來活動中要求合照，其中池承炫、申承煥、朴星雄等更是等丹爺宣儀活動完成後，趕來見面拍照，大家見到偶像都非常興奮，齊齊舉機自拍集郵。

《Running Man》主持宋智孝。

整個旅程其中一日是粉絲見面會，當日碰巧是甄子丹女兒的生日，現場有可愛粉絲連他女兒生日也能唸出，足證粉絲對丹爺的喜愛是愛屋及烏，非常厲害。

今次甄子丹去到韓國應邀拍攝綜藝節目《Running Man》，節目中其中一個環節是打木人樁，在甄子丹表演完後，連一眾主持人都「O咀」驚嘆不已。當中《Running Man》的宋智孝也是甄子丹的粉絲之一，拍攝完畢後亦忍不住要與偶像拍照留念。

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撰文 : TOPick柴犬出動

甄子丹 賀歲片 電影

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