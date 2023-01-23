【危險風潮】TikTok掀危險「龍吐息」挑戰　25童吞食含液態氮糖果食道灼傷

▲ 25名小童吞食液態氮糖果致食道灼傷。

近年網上不時流傳各項危險的「挑戰」或「任務」，吸引不少兒童和青少年模仿，其中近日印尼就有數十名兒童，因觀看TikTok影片後，紛紛接受「龍之吐息」（Dragon's Breath）的挑戰而受傷，風潮引起不少國家關注。

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綜合外媒報道，短片平台TikTok掀起一股進食液態氮糖果「龍吐息」的熱潮，近日已有數百條試食短片上載到平台。其中有街頭小販製作相關糖果的影片，更迅速獲得過千萬觀看次數。

「龍吐息」是把糖果碎片浸泡在液態氮中，再以糖果球包裹，液態氮通常會用作製冷劑和迅速冷凍食品之用。而這款糖果在咀嚼時會有大量白色煙霧從口鼻噴出，有如神龍吐霧的效果，故吸引不少兒童和青少年爭相仿傚。

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有印尼醫生警告，液態氮的平均溫度為-210°C，在液態氮未完全揮發前進食，有機會灼傷、甚至刺穿食道，嚴重更會導致死亡。印尼政府健康部門指，近日已收到逾25宗兒童因「進食液態氮」而引致不同傷勢的報告，當中兩人需要送院留醫。

傷者均為參加TikTok「龍之吐息」的挑戰者，他們分別皮膚被灼傷、部分人食道及內臟被灼傷，導致劇烈腹痛，幸未有引致死亡的個案。當局已要求衛生機構監督餐廳食肆使用液態氮，同時告知消費者如何安全享用含液態氮的食物，並要求學校對學童進行思想教育。

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責任編輯︰王明芳