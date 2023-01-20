【裁定無罪】被指要求刪示威者相片　林卓廷妨礙司法公正罪脫

▲ 立法會議員林卓廷。（資料圖片）

前立法會議員林卓廷，涉於2019年的光復屯門公園遊行後，與網媒記者及女社工要求1名疑拍攝示威者容貌的男子刪除影片，被控意圖妨礙司法公正、刑事毁壞等4罪。案件今（20日）於區域法院裁決。林卓廷及網媒記者面對的意圖妨礙司法公正罪被裁定無罪，女社工的刑毁及不誠實取用電腦罪亦脫罪，僅網媒記者的非法集結罪成立。法官指林當日猶如四處撲火的人，保護被包圍者的安全和嘗試解困，完全不見其有意圖威迫事主刪相及妨礙司法程序。

3名被告為林卓廷（43歲）、曾焌熙（28歲，廚師）及鍾凱研（39歲，社工）。林卓廷及曾焌熙被控於2019年7月6日，在屯門警署外意圖妨礙司法公正，即煽惑、誘使或指示X刪除任何儲存於其手提電話內的數碼內容，內容顯示了一些可能於同日或之前可能干犯刑事罪行示威者的臉部外觀。

曾另被控參與非法集結；鍾另被控取用X的1部紅米note 6手提電話，以及無合法辯解而摧毁或損壞X於2019年7月1日拍攝並儲存於手機內有關立法會外示威情況的片段。

許智峯原為被告之一，被控意圖妨礙司法公正、不誠實意圖取用電腦及刑事損壞3罪，他自2020年12月宣布流亡後缺席聆訊，法官已頒下拘捕令。

被告依次為林卓廷（43歲）、曾焌熙（28歲，廚師）及鍾凱研（39歲，社工）。林及曾被控於2019年7月6日，在屯門警署外與其他身分不詳者意圖妨礙司法公正而作出有妨礙司法公正傾向的行為，即煽惑、誘使或指示X刪除任何儲存於其手提電話內的數碼內容，內容顯示了一些干犯刑事罪行示威者的臉部外觀。

曾另被控非法集結罪，鍾則另被控取用X的1部紅米note 6手提電話，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益，以及刑毁屬於X的財產，即X於2019年7月1日拍攝並儲存於手機內有關立法會外示威情況的片段。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣