【2023農曆新年】年初一不買鞋不打掃 風水命理師解構新年禁忌行好運

▲ 解構年廿八至初六宜禁。

農曆新年是中國人很重視的節日，羅師兄自己也是。而傳統上，過年的每一日都有一些習俗及禁忌要注意，正所謂好意頭或好兆頭這件事，在中國人心目中，是相當緊要的。還記得小時候有些時間犯了一些禁忌或說了一些不適合的說話，大人們都會說童言無忌，或者「有怪莫怪，細路仔唔識世界」。現在長大了，就沒有藉口不知道了。羅師兄就為大家整理了過年期間，每日要注意的習俗和禁忌，希望幫到各位。

年廿八習俗禁忌

洗邋遢

俗語有云：「年廿八，洗邋遢」，就是將一年骯髒不潔的東西清洗乾淨，或全數棄掉，也就順理成章地成了大掃除的日子。在風水上，若然太多舊紙張，或骯髒不潔的東西留在家中，有會影響居住者運程，因此把舊及骯髒的東西清理掉，亦有將舊年或往年的霉氣及不如意通通掃走，乾乾淨淨迎接福貴財神新一年入宅之意。

年廿九習俗禁忌

貼揮春

貼揮春一般在年廿八大掃除後、年三十歲晚前貼。故此，年廿九是最為適宜貼揮春的日子，貼過揮春，有「迎春接福」之意。然而貼揮春也有注意事項，就是如在大門口貼揮春，要貼單數，單數象徵吉祥，切記，不要貼雙數，就算貼大門一左一右，門中間有要補一張。

除夕習俗禁忌

團年飯

除夕歲晚，少不了全家人食一頓團年飯。團年飯是對家人的一餐祝福晚宴，意味一家人能齊整團圓，聚首一首吃個年夜飯，是個圓滿的一年。所以飯桌上一般要有魚、雞及好意頭的菜色，取其事事如意、年年有餘、衣食無憂。然而團年飯也有個禁忌要注意，就是不要食魚頭魚尾，一方面意味年年有餘，同時也是寓意新一年事事都有頭有尾，圓滿成功。

大年初一習俗禁忌

忌洗頭﹑洗衣服

另外傳統認為年初一至初三洗頭和洗衣服會把財運洗走，更不能濕著頭及濕衣放過年，而「洗」與「死」的諧音相近，都是不吉利，因此大年初一有不洗頭和洗衣服的習俗。

忌殺生，忌食白粥

首先是年初一忌殺生，本身都有初一、十五就有不少人有吃素食的習慣。但雖然如此，年初一也不能吃白粥吧，因為白粥是艱難日子之飲食，不要喜慶日子吃，也怕把自己吃窮。因此食肉是沒問題，只是盡量當日不要殺生或看到一些殺生場面(如街市)。



忌打掃

傳統認為年初一是接財接福的重要日子，當上掃地及倒垃圾就等於趕財神出門口，掃走了財富和福氣，因此忌諱當天打掃屋企。若然打碎玻璃或真的很髒，還是先用布包好或抹好，之後再掉吧。

忌買鞋

因「鞋」的諧音跟歎氣聲很相似，因此新一年本是接福的日子，還要花錢去買「唉聲歎氣」，實在不為好意頭。踏入新年，買新鞋和新衫，還是在年前又或是過了年假後比較好。



大年初二習俗禁忌

返娘家

年初二傳統上是出嫁女兒返回娘家拜年、吃開年飯的日子。而帶回家的禮品忌用單數，因為送禮用雙數有好事成雙之意。同時主人家也應準備好一封回禮利事，寓意新一年大家有來有往，互相關照。

大年初三習俗禁忌

赤口日

年初三為「赤口」，傳統上當日容易與人發生口角爭執，為防招惹口舌是非，各人均不出外向親友拜年，只宜留在家中家庭日。

大年初四習俗禁忌

接財神

年初四是民間習俗「接五路財神」，除了有相應的拜祭或開工儀式外(因為一般初四啟市)，拜祭時場所要保持明亮，並朝大門的方向祭拜，門窗能打開盡量便打開，這樣方便財神及其他吉神出入。

另外傳說灶神會在年初四點名，並與家神回來守護家人，所以大家當日盡量避免遠行或者出遠門，同樣也要避免在廚房爭吵，免得冒犯灶神。

大年初五習俗禁忌

破五日

初一至初三不能打掃的禁忌在初五這天會解除。前幾天打掃或有倒走「財氣」的忌諱，然而到了初五以後，掃走的將是「窮氣」，所以初五要將過年期間的垃圾清掃乾淨，寓意送走窮氣，迎來福氣之意。

大年初六習俗禁忌

開市日

中國傳統農業時期，大多會在初六開始下田，準備春耕。而傳統上「6」也是象徵吉利的數字。因此人們於是也選了於這一天開始工作或做生意，不少工商店舖都會選在「初六啟市」，百無禁忌。

其他過年禁忌

新春期間不要說髒話或不吉利話

禍從口出，過年期間特別忌諱不吉利的話(其實平日也應盡量避免)。

口袋的東西不要直接被別人拿走

因為口袋的東西象徵你的財運，讓別人拿走代表你的財富被別人順走了(正常也不會發生吧)。

打破物品時注意

傳統上，打破東西皆有不祥之寓，因此在過年期間打破玻璃、碗盤等物品，即唸「歲歲平安」或「落地開花，富貴榮華」之類吉祥語句。並將碎片放進紅紙袋裡面(小心處理)，待初五再棄掉。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T