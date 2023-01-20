【賀年度歲】李家超年廿九訪獨居長者　冀優化安老政策推動「老有所養」

▲ 李家超到青衣長亨邨探望獨居長者，幫助他們在家裡貼揮春。(李家超facebook 圖片)

《施政報告》提出改善安老服務，如增加長者醫療券金額，擴大「長者社區照顧服務券試驗計劃」受惠人數等。特首李家超今日到青衣探訪獨居長者，指期望憑着政府不斷優化的安老政策，推動「老有所養」，讓貢獻一生服務社會的老人家，在晚年享福。

新春將至，今日是年廿九，李家超在社交專頁表示，今日帶領民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長張趙凱渝和她的同事，以及地區人士組成的義工團，到青衣長亨邨亨麗樓，探訪獨居長者，期間幫他們在家中貼賀年揮春，又送上福袋，並與長者交談，聽取市民對政府的想法。他又鼓勵鼓勵大家多向身邊的長者表達關愛，與他們一起共賀新年。

▲ 李家超今日帶領民政及青年事務局局長麥美娟等，探訪獨居長者。(李家超facebook 圖片)

他表示，香港是全球最長壽的城市，很多長者在家庭或政府支援下在社區生活和安老，在他的《施政報告》中，提出改善安老服務，例如擴大「長者社區照顧服務券試驗計劃」受惠人數，和增加長者醫療券金額等。他希望憑著政府不斷優化的安老政策，推動「老有所養」，讓貢獻了一生服務社會的老人家，在晚年享福。

▲ 李家超行經青衣長亨邨的街市，挑選了一些福字和揮春送給長者。(李家超facebook 圖片)



李家超早上探訪長者時，行經青衣長亨邨的街市，他指，便走進去逛逛，順道跟商戶和街坊聊聊天，「一踏進去，就看到喜氣洋洋的賀年揮春，我挑選了一些福字和揮春送給長者」。他之後跟商戶和街坊聊天，聽市民對政府的想法，稱很珍惜和街坊們聊天的機會，並會繼續聽取社會各界的意見。

▲ 李家超行經青衣長亨邨的街市。(李家超facebook 圖片)

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責任編輯：趙居逸