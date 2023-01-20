【糖尿病】保泰為特選自願醫保客戶　提供免費糖尿病基因測試

▲ 保泰為特選自願醫保客戶，提供免費糖尿病基因測試。

為響應政府號召推動基層醫療發展以預防糖尿病及其他嚴重危疾，保泰人壽與香港中文大學基金會轄下的註冊慈善團體亞洲糖尿病基金會（ADF）、由本地學者創立的生物科技初創公司基琳健康（GemVCare）以及全球領先科學與科技公司默克藥業（香港）有限公司（Merck）合作，免費為旗下特選自願醫保客戶提供糖尿病基因測試服務，以盡早預防糖尿病。

為響應政府日前提出的「基層醫療健康藍圖」並本著「預防勝於治療」的共同理念，保泰人壽等機構攜手為港人提供可持續的糖尿病管理方案，透過將目前以治療為主、醫院為重的格局，轉向為以預防為先、社區為本的體制，從而採用以數據主導的預測、預防以及糖尿病前期管理計劃，不僅能夠為市民節省醫療開支，更能夠挽救他們的性命 。

計劃是以及早遏止糖尿病為目標的解決方案，包含了由ADF提供的線上教育及自我管理計劃。透過與醫療專業人士和行業的合作，ADF使用電子平台分享經實證的最新糖尿病和慢性病預防資訊，當中涵蓋了營養、生活方式、風險評估、自我管理、設備和藥物等多方面。

特選Bowtie自願醫保客戶將陸續獲發電郵，屆時可於Bowtie旗下的一站式健康中心Bowtie & JP Health接受檢測，其個人風險評估結果將不會影響當前的保障範圍、核保結果或索償資格。在取得風險評估報告後，ADF的專業團隊將向受測者解釋報告內容，並透過網上平台向其提供與生活習慣相關的建議。

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記者：黃穎津