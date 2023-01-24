【親子好去處】精選港九新界6條親子行山路線　新年行大運最快30分鐘登頂

▲ 新年梗係要行返個大運！

新年食得多賀年食品，為免脂肪積聚，當然要做運動消耗一下，行山絕對是親子活動的不二之選，取其步步高陞之意思，而且登頂後風景優美，適合一家大細打卡。小編就精選了港九新界各兩條簡單易行的親子行山路線，新年行大運！

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港島區——柏架山

▲ 柏架山

柏架山的山腳位於鰂魚涌與太古交界，港鐵一出閘5分鐘已經可以行到山腳，非常方便，要登上柏架山山頂卻不太難，因只需沿寬闊的柏架山道攀登，1.5小時便可登頂。沿途古迹靚景多，有二級歷史古跡的「林邊屋」或俗稱「紅屋」，是前太古糖廠及太古船塢歐藉職員宿舍，現已被訂為二級歷史古迹及生物多樣性自然教育中心。中心地下有三個展覽廊，展示香港美麗的自然環境和生態；外形古雅的紅屋，亦是攝影的最佳主題。

大風坳享噴射風

再向上攀40分鐘，途經長滿林蔭的山路，便到達大風坳。顧名思義，那裏是畢拿山（Mount Butler）與柏架山之間的山坳，四方風吹到此被壓縮，有如噴射引擎般造成大風，上山的遊人都在此享受清風為身體降溫。

山頂盡覽東區美景

在大風坳，向南可沿港島徑第6段下山到大潭水塘；向東則可沿柏架山道上到柏架山頂，此段遊人甚少，環境寧靜。再行50分鐘，就到山頂。在此可飽覽港島東區周圍的風光，包括將軍澳、鰂魚涌、筲箕灣、東龍島、果洲、橫瀾島、柴灣、石澳、蒲台島、大潭等。不難察覺，山頂上有個圓球狀建築，原來是民航處於2004年啟用的航道監察雷達，佔據有利位置，可見柏架山非凡的地位。

步程：如不停步，以成人的步程需1小時40分到柏架山山頂。來回共9.2公里，步程約3小時。

交通：港鐵鯽魚涌站A出口、太古站B出口，步行約3分鐘至柏架山道路與英皇道界起步。

難度（一星易行）：★

龍脊

▲ 龍脊

龍脊是港島區必行路線之一，最困難階段莫過於初段雖步行多級樓梯，並登打爛埕頂山再接雲枕山。此段路徑高低起伏，但東西兩面的海灣風光優美，景色壯麗。經砵甸乍山郊遊徑往終點大浪灣，山徑頗崎嶇，家長要扶緊孩子。

步程：8.5公里、需時4.5小時

交通：石澳道土地灣（KK155605），可在港鐵筲箕灣站乘搭新巴路線9號直達，終點：大浪灣（KK161625），可步行至石澳道乘搭新巴路線9號前往港鐵筲箕灣站

難度（一星易行）：★★★

九龍區

九龍灣平山

▲ 九龍灣平山

九龍灣平山是位於東九龍的一個小山丘，又名「大灣山」，由於以前可以眺望啟德機場，故此又俗稱為機場山。過去數十年間，平山西面原是平山石礦場，後來石礦場因建造地鐵隧道（來往九龍灣站至彩虹站）而關閉，直到2001年才重新發展。

平山位於彩德邨後方，山高188米，以樓梯為主，輕鬆易行，快起上來10分鐘左右都可以登山，是一個可以極速「快閃」行山的好地方。因為地點方便，也成為了附近居民晨運或飯後散步嘅地方。建議可以在黃昏時間登山，可以看到廣闊日落，而平山更可以遠眺獅子山，是打卡的好地方。

步程：半小時至45分鐘

交通：由九龍灣港鐵站B出口，沿天橋直走，後乘2次升降機上山，出升降機後轉左，然後沿彩榮路斜路往上走，到底迴旋處就會見到一條直通往平山山頂的長樓梯。

難度:（一星易行）：★

格仔山

▲ 格仔山

九龍東其中一座輕鬆易行的小山，於樂富地鐵站出發，只需半小時便可以到達山頂，遠眺九龍仔全貌，而且它更是一座充滿歷史故事的小山，重新髹上紅白二色，昔日風光重現眼前。

格仔山於以前啟德機場運作時，位於13跑道降落航道必經之地，所以啟德機場的導航系統會把飛機引導至此，再由機師把飛機轉向進行目視降落。格仔山特別塗上紅白相間的格子圖案，並設有導航燈及無線電導航設備，方便引導機師把飛機在正確航道飛行降落，亦因此香港人把這座山稱為格仔山，以前有不少人專程前來拍攝飛機升降的過程。

步程：半小時至45分鐘

交通：樂富站A出口靠左行，到達聯合道公園前往樂富海水配水庫旁的小石梯

難度（一星易行）：★

新界區

八仙嶺自然教育徑

▲ 八仙嶺自然教育徑。

這個路段是由大美督出發，往八仙嶺自然教育徑走，山徑易行，但沿途有上下坡段。隨後大家可望到船灣淡水湖呈現眼前，經上七木橋及下七木橋側登尤德爵士紀念亭，俯瞰南涌全景，眺望沙頭角海，然後經陳屋出鹿頸。

長度：9.5公里、需時：4.5小時

起點：船灣郊野公園大美督管理站（KK156883），可到港鐵大埔墟站乘搭綠色專線小巴路線20C號或九巴路線75K號，於大美督總站下車，沿汀角路往新娘潭方向步行約10分鐘到船灣郊野公園大美督管理站，終點：鹿頸（KK136935），可乘搭綠色專線小巴路線56K號前往港鐵粉嶺站。

難度（一星易行）：★★

元荃古道

▲ 元荃古道

元荃古道顧名思義﹐元就是元朗；荃就是荃灣；古就是古老；道就是道路。之前人們挑着載滿農作物的擔子，從元朗十八鄉經山路步行前往荃灣，是怎樣的行山體驗呢？今天的元荃古道雖然已經被修緝，行走的難度已經下降不少，但是部分行山路線仍然保留從前的村民過往生活的模樣﹐我們可以在沿途觀賞這條古道的歷史痕跡。

步程：1小時至5小時（長短自行選擇）

交通：荃灣西站乘234A，深井碧堤半島站落，陳記燒鵝旁沿深康路天橋位（裕記停車場）右轉再沿清快塘新村路行上山，約需1小時。

若經荃威花園、石龍拱、田夫仔、大欖桶水塘、元朗大棠南坑排村，全段走的話，約需5小時，全程風景不俗。

難度（一星易行）：★

▲ 元荃古道

▲ 元荃古道的猴頭石。

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責任編輯：陳麗薇