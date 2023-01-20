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【危險動作】大媽20樓無裝備高空打掃　震驚目擊住客拍片放上網

健康 17:18 2023/01/20

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女子20樓無裝備高空打掃，震驚目擊住客拍片傳網上。

新年將至，不少人也會因應傳統而於年廿八時進行大掃除。近日於網上流傳一段影片，從影片中可見有一名大媽在毫無保護裝備的情況下，於20樓以上的大廈外牆打掃。對面的住客眼見如此危險的景象便拍下影片上傳至網上，引起熱議。

最新影片

綜合《西部決策》報導，事發於1月17日河南，網民陳先生拍攝到對面大廈一名女子正在大廈外牆打掃。然而女子在毫無任何保護裝備的情況下，便在高於20層的高空上，僅以腿部支撐著窗框邊打掃。

女子的驚人舉動，令陳先生不禁馬上拿出手機拍攝，並分享上網。事後陳先生受訪時表示，自己居於20樓，而眼見打掃的女子應該比他還要高數層。陳先生更續指，女子「危險打掃」的過程不足5分鐘，可是驚人的畫面亦令他不禁感嘆：

大過年的，最好還是做好一點安全措施。

    點擊圖片放大
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影片一經上傳後，便引起網民熱議，不少網民亦對此大罵，指不解女子「不要命」行為的意義何在：

    點擊圖片放大
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責任編輯：羅嘉欣

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