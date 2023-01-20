【超市大搜查】高纖刺激腸道紓緩便秘　8款西梅乾膳食纖維含量比拼

▲ 西梅乾有豐富膳食纖維，有助刺激腸道、紓緩便秘。

新年假期，很多人食多了賀年食品，少吃了膳食纖維，或會造成肚脹便便不通，不妨考慮進食高纖食物，而西梅乾是不錯的選擇。今次TOPick找來市面上西梅乾，查看它們的膳食纖維含量，當中可以相差一倍有多。不過要留意西梅乾不宜過量進食，每次約食2至3粒就可。

攝取足夠膳食纖維多益處

據衞生署學生健康服務資料，含豐富膳食纖維的食物有多類，如全麥麵包、紅米、燕麥片、西蘭花、紅豆、花生等，而含高纖的水果類就有橙、西柚和西梅。 不少人都知進食西梅乾有助紓緩便秘，的確西梅乾含有豐富的膳食纖維，而膳食纖維對健康多益處，有助預防及紓緩便秘，膳食纖維素能增加糞便量，刺激大腸肌肉的蠕動，更有吸水、膨脹和潤滑大腸的效果，令便便更易於排出。

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除此之外，攝取膳食纖維助保持腸道健康，因可令腸道內有益細菌的活動増加。再者，攝取足夠的膳食纖維有助預防大腸癌、穩定血糖、降低血液中膽固醇水平以預防心臟病等。

8款西梅乾膳食纖維含量

TOPick在各大超市查看西梅乾，發現少部分營養標籤沒有標明膳食纖維含量，而有標明膳食纖維含量包括以下8款，以每100克計，當中含量由最高13.7克至最低6.3克，相差一倍有多。以下由膳食纖維含量高至低排列︰

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註︰以上資料以產品包裝為準

刺激腸道潤腸通便

TOPick曾訪問註冊營養師曾欣欣，她指出西梅乾可說是「即日上廁所食物」之一，西梅乾含有豐富纖維，1顆西梅乾已有1克纖維，極潤腸通便的功效。假若小朋友不愛吃西梅乾的話，家長們亦可以把西梅榨汁給小朋友飲用，因為西梅乾和西梅同樣含有具瀉藥功效的山梨糖醇發酵性糖分，這些糖分不易被人體吸收，卻具有刺激腸道的功效，而建議進食分量每次2至3顆。

從日常多元飲食已可攝取膳食纖維，衞生防護中心建議青少年及成年人每天應攝取不少於25克的膳食纖維，而兒童所需要的分量，可把小朋友的年齡加5，就是他們一天需要攝取的膳食纖維，即是如以一位6歲小朋友計，每天建議攝取6+5=11克的膳食纖維。

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責任編輯︰顏紫燕