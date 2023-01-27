【校長專欄】中國文化走進啓思中學 近距離體驗傳統文化魅力

▲ 啓思中學舉行不同活動，讓學生體驗中國文化。

走進一個充滿國際文化氣息的啓思中學，大多數人的第一感覺大多是學生們都是說著 「全英語」，其實不盡然。固然，「沉浸式兩文三語學習環境」、「國際雙軌課程體系」是啓思中學的特有標籤，但其實這不是全部，啓思中學非常重視中國傳統文化教育。

辭舊迎新，兔年將至，啓思中學中一的學生們正為慶祝農曆新年而忙碌著，他們正在學習和準備學社間的舞龍比賽。學生們不僅在中文課上學習了中國新年的傳統和文化，而且也在體育課上學習了舞龍的實際技巧。究竟啓思中學如何推動中國文化呢？

IB MYP課程跳出框框 訓練學生思考能力

以學校為中一至中三學生提供的國際文憑中學項目（IB Middle Years Programme，簡稱IB MYP課程）為例，其獨特元素 ——Approaches to learning（ATL）學習方法，有助促進學生的五大技能，分別是：「溝通」、「社交互動」、「自我管理」、「研究」及「思考」。學生亦可透過六個全球概況（Global Context），以概念性思維，理解八個相互關聯的學科領域。學生須於中三階段以社區研究課題（Community Project）作總結，「社區研究課題要求學生由擬定題目至完成研究報告，每一個階段都需要親自參與，藉此加深他們對社會的認識和關心。

而學社間的舞龍比賽實際上是IB MYP課程跨學科單元（IDU）一部分。這個學習單元為學生提供了很好的學習機會，讓他們能夠整合不同學科之間的學習內容，以創造新的理解。這寶貴的經驗也能讓學生嘗試將它運用在IB MYP的學習方法（Approaches to Learning）上，包括社交和溝通能力，解決問題的能力、協作能力和創造性思維能力。

俞嘉盛副校長表示，這個IB MYP跨學科單元讓所有中一學生學習舞龍技巧，從而對中國新年有更深入的了解。這個單元及學社比賽，亦是啓思中學的一個傳統。

我們自2007年起，每一屆的中一學生，也可藉着這個機會加深對新年舞龍習俗的認識。除了傳統舞龍技巧外，學生為了準備學社比賽，他們也會加入創新的想法及融合不同的舞步。所以每一年的表演都會令大家大開眼界！

另外，高年級的學生幹部擔任導師，會為中一低年級的學生提供支持和指導，通過這種學生主導的活動來訓練他們的領導技能，這是啓思中學一貫秉承的傳統。當然，這對所有啓思中學的學生來說，將是一次難忘的經歷。

推動CLACH教育 傳承創新中華文化

推動CLACH教育（「中語藝文史」，包括中國語言文學、藝術、文化和歷史）將是啓思中學新的亮點。這項計劃旨在配合全球重視中華文化的教育趨勢，協助學生學好中文。在初中IB MYP中學項目課程、IB DP大學預科項目課程及DSE課程中，將透過CLACH教育更新及強化中國語文及文學、藝術、文化和歷史課程與學習活動，並加強師資培訓，讓啓思學生能傳承及創新中華文化。

每年的舞龍排練和表演都加強學生對中國文化的了解，尤其是對傳統節日和習俗的了解。這與學校倡議的CLACH相一致，學生可以接觸和參與不同的中國文化活動。

臨近農曆近年，100多名中一學生將會展示他們自己的舞龍表演。獲勝的隊伍將於2023年2月在啓思小學表演，與低年班的同學們切磋一番。

獨特的學社制度 加強對學生的個別關顧 提升學業及個人的發展

啓思中學致力為學生營造多元的學習環境，讓學生能在學校接觸多元文化，學習批判思維、解難能力。此外，學校也推動小班教學和直貫式的學社制度（Vertical House System），讓學生得到老師的關心和照顧，也能夠在學社中得以發展領袖能力。啓思中學更是「國際啟發潛能教育聯盟」的成員，榮獲「啟發潛能學校大奬」，透過豐富的課外活動和其他學習經歷等，助學生全面發展。

課程雙軌多元 超過55個課外活動

啓思中學的學習環境也非常多元化，約有6成教師是外籍老師，師生分別來自約12個國家或地方。啓思中學於2009年在高中階段提供國際文憑大學預科（IB DP）課程及香港中學文憑（DSE）課程的雙軌升學選擇，為學生提供多元升學機會，更達到100%大學升學率。學生入讀的大學除本地外，還有歐、美、澳洲及東南亞國家及地區等。

除了雙軌課程，學校更提供了豐富的其他學習經歷和超過55個課外活動等，培養學生的國際視野、批判思考、同理心等，助他們面對未來的急劇轉變和挑戰。學生會安排「創意、活動及服務（CAS）」、「其他學習經歷（OLE）」及「啓思週」等多元化的活動，除了滿足HKDSE和IBDP的課程要求外，更讓學生得到全人教育，不單為香港社區服務，更有機會為全球服務。

校舍環境清幽 設施齊全 應有盡有

位於將軍澳蓬萊路3號的啓思中學，環境清幽，交通方便，在坑口站轉乘小巴或巴士便可以到達。校園被綠色的景致包圍，也有豐富的學習設施，令學生有多元化的校園生活。作為一間IB認可學校，啓思中學為學生提供廣泛的科目選擇，也是香港少數能提供雙軌課程選擇的學校。

舞龍表演影片

Youtube link:

https://youtu.be/aiGbJ2tvMIE

入學講座和校園參觀

https://www.css.edu.hk/admissions-talk

啓思中學

西貢區將軍澳蓬萊路3號

2336 0233

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