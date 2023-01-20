  • 18°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 19:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【良心老闆】疫情生意急跌賣兩層樓出糧 良心老闆堅持不裁員終等到通關

休閒消費 18:02 2023/01/20

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

良心老闆堅持不裁員。

香港與內地終於通關，有人擔心會引致疫情爆發，但我一直十分支持，認為通關對經濟有好處，是香港中小企的「救命草」。今天和大家分享兩位「良心老闆」朋友的經歷。

一位朋友是兩間酒樓的東主A君，疫情期間一度禁止堂食，但兩間酒樓共有幾十名員工要出糧。「大家都是人，都有家庭要支持，我盡量不遣散員工，而是賣了自己兩層樓，令員工可以出糧。」A君說。

「如果疫情不幸持續下去，連賣樓的錢都不夠出糧，到時怎辦？」我好奇問。

「到時惟有走最後一步，才開始遣散員工。」

最新影片推介：

另一位公關界老闆B君說︰「疫情期間，很多實體活動全面停止，我們這一行有很長時間一直在吊鹽水。但我覺得不可以遣散員工，一定要大家留在崗位，所以將自己的樓按給銀行，出糧給同事。」B君預計，一旦疫情減退，所有宣傳商業活動的定單就會如雪片湧至，如果沒有得力員工，絕對接不了生意。於是當機立斷按樓，以保持公司運作。

在疫情中仍然堅持下來的商店，都是咬緊牙關，把所有積蓄孤注一擲的良心老闆，保住公司和員工。一般消費者只見到不斷關門的小企業，卻見不到堅持下來的付出。現在終於經濟復常，我大力歡迎，向所有良心老闆鼓掌！

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

原文刊於《晴報》，原題為賣樓出糧的老闆

撰文 : 張宏艷 資深傳媒人、資深港媽

相關文章

【正能量】香港首位女賽艇手身兼八職做斜槓族 周身刀插畫家：非為收入開心先行
18:55 2023/01/05
【正能量】香港首位女賽艇手身兼八職做斜槓族 周身刀插畫家：非為收入開心先行
【正能量】友人打Golf遭雷劈律師懂急救挽回一命 感恩Be Prepared有一技旁身
14:04 2023/01/16
【正能量】友人打Golf遭雷劈律師懂急救挽回一命 感恩Be Prepared有一技旁身

你可能感興趣

【正能量】香港首位女賽艇手身兼八職做斜槓族 周身刀插畫家：非為收入開心先行
18:55 2023/01/05
【正能量】香港首位女賽艇手身兼八職做斜槓族 周身刀插畫家：非為收入開心先行
【正能量】友人打Golf遭雷劈律師懂急救挽回一命 感恩Be Prepared有一技旁身
14:04 2023/01/16
【正能量】友人打Golf遭雷劈律師懂急救挽回一命 感恩Be Prepared有一技旁身
職場文化 正能量 酒樓

最高瀏覽

【取消隔離令】員工確診病假點計？　即睇勞福局最新建議
16:35 2023/01/19
【取消隔離令】員工確診病假點計？　即睇勞福局最新建議
【雌雄莫辨】中國女子田徑隊成員多次被質疑性別　廖孟雪+童曾歡長髮近照曝光
今日 11:38
【雌雄莫辨】中國女子田徑隊成員多次被質疑性別　廖孟雪+童曾歡長髮近照曝光
【婚姻危機】老婆想追仔卻連生4個女　港爸嘆養唔掂想離婚︰好憎自己小朋友
16:37 2023/01/18
【婚姻危機】老婆想追仔卻連生4個女　港爸嘆養唔掂想離婚︰好憎自己小朋友