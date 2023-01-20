【良心老闆】疫情生意急跌賣兩層樓出糧 良心老闆堅持不裁員終等到通關

▲ 良心老闆堅持不裁員。

香港與內地終於通關，有人擔心會引致疫情爆發，但我一直十分支持，認為通關對經濟有好處，是香港中小企的「救命草」。今天和大家分享兩位「良心老闆」朋友的經歷。

一位朋友是兩間酒樓的東主A君，疫情期間一度禁止堂食，但兩間酒樓共有幾十名員工要出糧。「大家都是人，都有家庭要支持，我盡量不遣散員工，而是賣了自己兩層樓，令員工可以出糧。」A君說。

「如果疫情不幸持續下去，連賣樓的錢都不夠出糧，到時怎辦？」我好奇問。

「到時惟有走最後一步，才開始遣散員工。」

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另一位公關界老闆B君說︰「疫情期間，很多實體活動全面停止，我們這一行有很長時間一直在吊鹽水。但我覺得不可以遣散員工，一定要大家留在崗位，所以將自己的樓按給銀行，出糧給同事。」B君預計，一旦疫情減退，所有宣傳商業活動的定單就會如雪片湧至，如果沒有得力員工，絕對接不了生意。於是當機立斷按樓，以保持公司運作。

在疫情中仍然堅持下來的商店，都是咬緊牙關，把所有積蓄孤注一擲的良心老闆，保住公司和員工。一般消費者只見到不斷關門的小企業，卻見不到堅持下來的付出。現在終於經濟復常，我大力歡迎，向所有良心老闆鼓掌！

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原文刊於《晴報》，原題為賣樓出糧的老闆