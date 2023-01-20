【新四十二章】龔嘉欣演「豬肉西施」斬到手指痛　打戲連場有新挑戰

▲ 《新四十二章》即將播出。

由陳維冠監製、鄭成武編審的《新四十二章》，將接棒賀歲喜劇《黃金萬両》、由1月30日起播出，主要演員有陳豪、龔嘉欣、鄭子誠、江嘉敏、周嘉洛、鄺潔楹、譚凱琪、糖妹（黃山怡）、林景程及易宇航等。

圍繞「尋寶」及「維度」作主題，被指是向無綫經典劇集《鹿鼎記》致敬的《新四十二章》，劇情多元化，除了有監製陳維冠擅長的天馬行空元素，還加插了不少輕鬆惹笑及節奏緊湊的打鬥場面，加上不時穿插的科學理論、中國文學以及催眠治療等充滿學術性的細節，務求帶給觀眾前所未有的新鮮感。

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各人有不同身份

《新四十二章》劇情主要圍繞中文系大學教授章經（陳豪飾）、「豬肉西施」朱螢嬌（龔嘉欣飾）及「數理天才」邵一算（鄭子誠飾）三人發展，來自不同範疇、看似各不相干的三人，不但背後有著千絲萬縷的關係，各人更有不同程度的「維度覺醒」，簡單來說即是除了在現實世界中，三人在另一個維度（世界）均擁有截然不同的身份，相關身份更影響著各人於現實世界中的關係……而整個尋寶過程亦是圍繞著以上三個角色發展。

景程感激Katy照顧 易宇航廣東話發音爆NG

除了陳豪與鄭子誠，在劇中與Katy最多對手戲的，是今年萬千星輝頒獎典禮有份提名男飛躍的林景程及外籍演員易宇航，二人分別飾演螢嬌的大佬朱古力及二佬朱若望。

劇中朱氏三兄妹感情要好，雖然偶爾撈亂骨頭，但當其中一人有難時，其餘兩人均會義不容辭出手相助，而感人的地方是，三人原來沒有血緣關係……憑飾演擁有無敵口才地產佬逐漸備受關注的林景程，是次將再挑戰演技飾演豬肉佬兼摔跤手，當中摔跤手造型及爆炸頭更是相當搶焦。

談到與Katy拍劇甚有默契，景程笑言與Katy已十分熟稔，並感激對方一直很照顧自己：「我哋合作過《殺手》同《香港愛情故事》，佢不嬲好照顧我，今次開工我要戴一個髮片，我有次同佢講話夾到甩咗好多頭髮，佢第二日就買咗個生髮用品畀我，係窩心嘅。」

他又笑言易宇航廣東話發音有欠清晰，拍攝時引發不少笑彈：「拍攝時要好用神去追住佢講嘅每一隻字，一個不留神就會聽唔到佢講咩。有時又會以為佢講粗口，忍唔住笑咗出黎就NG咗。」

而三大重要角色中，以龔嘉欣Katy飾演的「豬肉西施」最具話題性，在劇中靠賣豬肉為生的螢嬌，賣豬肉時有姿勢兼有實際。

▲ Katy喺劇入面，同林景程及易宇航沒有血緣關係嘅三兄妹，但三人感情卻非常之好。

Katy事前學斬豬肉

據知為了打好斬豬肉呢份工，Katy事前專誠拜師學藝：「有搵師傅去廚房上堂，了解豬嘅結構同埋落刀位。到正式拍攝時，豬肉檔老闆娘May姐喺現場都有指導番我啲手勢，同埋幫我睇playback，如果做得唔夠好，我哋就會再拍，我好佩服May姐，佢身形同我差唔多，但佢斬起豬肉時手起刀落，好有型！」Katy續指由於斬豬肉刀重量十足，故斬得耐會手指痛。

除了斬豬肉，Katy還要應付不少動作場面，問到之前憑《殺手》中的好打角色令觀眾留下深刻印象的Katy，是次拍打戲又有否不一樣的地方時，她說：「今次個角色因為有神力，所以同之前啲打戲唔一樣，主要都係托起個人同埋將啲人掉出去。可能我唔夠啲男仔重，所以試過拍拍吓畀啲威也扯番轉頭。」

▲ 龔嘉欣飾演天生擁有神力嘅「豬肉西施」

化身成鬍鬚佬？

造型方面，由於螢嬌在另一個維度的身份是鬍鬚佬，故此即使身處現實世界仍會不停生鬚，此亦是螢嬌一個不可告人的秘密。

問到Katy經常要黐鬚拍攝會否很麻煩，她說：「我個角色喺唔同階段，會有唔同長度嘅鬍鬚。監製好好，佢盡量都唔使我黐太多鬍鬚，因為始終膠水會敏感，都試過成面起晒紅點。同埋有一樣麻煩嘢，就係黐住鬚食唔到嘢，每一次都食嘢前都要落番啲鬍鬚先，辛苦晒化妝同事。」

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