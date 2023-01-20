  • 20°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 17:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【住屋問題】一家四口2度拒絕獲派公屋　難接受自然身故單位：氣場好差

健康 17:36 2023/01/20

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

一家四口2度拒絕獲派公屋。

公屋輪候需時，但即使獲派單位也未必合意。有網民日前發帖，指自己申請4人公屋單位，兩次獲派的結果都不合心意。網民指，自己首次派的是特殊公屋，第二次就是得知曾有兩個人在屋內自然身故。結果與家人商量後，都是決定拒絕接受，引來網民議論紛紛。

最新影片：

據Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」，有網民日前發帖，並上載一張照片，顯示獲派水邊圍邨一個公屋單位。經過與家人商量後，決定都是拒絕，原因是據了解之後，得知前後有兩個人在屋內自然身故：

上次派嗰間又係特殊公屋，希望下次再派，可以派間冇人身故過嘅屋。

帖文引來網上熱烈議論，有網民盛讚單位地點不錯，鄰近市中心；事主回覆網民提問時，表示所申請的是4人單位；有網民好奇事主竟兩次獲派特殊單位，事主則回覆稱：「第一次冇計在內，第二次係因為佢老婆走咗，然後個老公繼續喺度住，上個月都走埋，走嗰時喺老人院，所以唔當係凶宅」並續稱：「如果兩個連續走氣場會好差，所以我就冇要到。」

雖然事主認為單位氣場較差，但也有網民持相反意見，點擊睇更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

網絡熱話 Facebook群組 凶宅 公屋

最高瀏覽

【取消隔離令】員工確診病假點計？　即睇勞福局最新建議
16:35 2023/01/19
【取消隔離令】員工確診病假點計？　即睇勞福局最新建議
【雌雄莫辨】中國女子田徑隊成員多次被質疑性別　廖孟雪+童曾歡長髮近照曝光
今日 11:38
【雌雄莫辨】中國女子田徑隊成員多次被質疑性別　廖孟雪+童曾歡長髮近照曝光
【婚姻危機】老婆想追仔卻連生4個女　港爸嘆養唔掂想離婚︰好憎自己小朋友
16:37 2023/01/18
【婚姻危機】老婆想追仔卻連生4個女　港爸嘆養唔掂想離婚︰好憎自己小朋友