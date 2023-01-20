【住屋問題】一家四口2度拒絕獲派公屋　難接受自然身故單位：氣場好差

▲ 一家四口2度拒絕獲派公屋。

公屋輪候需時，但即使獲派單位也未必合意。有網民日前發帖，指自己申請4人公屋單位，兩次獲派的結果都不合心意。網民指，自己首次派的是特殊公屋，第二次就是得知曾有兩個人在屋內自然身故。結果與家人商量後，都是決定拒絕接受，引來網民議論紛紛。

最新影片：

據Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」，有網民日前發帖，並上載一張照片，顯示獲派水邊圍邨一個公屋單位。經過與家人商量後，決定都是拒絕，原因是據了解之後，得知前後有兩個人在屋內自然身故：

上次派嗰間又係特殊公屋，希望下次再派，可以派間冇人身故過嘅屋。

帖文引來網上熱烈議論，有網民盛讚單位地點不錯，鄰近市中心；事主回覆網民提問時，表示所申請的是4人單位；有網民好奇事主竟兩次獲派特殊單位，事主則回覆稱：「第一次冇計在內，第二次係因為佢老婆走咗，然後個老公繼續喺度住，上個月都走埋，走嗰時喺老人院，所以唔當係凶宅」並續稱：「如果兩個連續走氣場會好差，所以我就冇要到。」

雖然事主認為單位氣場較差，但也有網民持相反意見，點擊睇更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣