【新年好去處2023】22大新春商場打卡位合集　日系花海+香港情懷場景影全家福

▲ 今個新年有一系到香港經典場景、藝術及日韓台旅遊主題的打卡位。

除了商場的新春卡通布置之外，今年還有一系到香港經典場景、藝術及日韓台旅遊主題的打卡位，其中有不少花海裝置，之後元宵佳節及情人節都好適合打卡！

▲ 一家大細可穿梭於各經典打卡位影全家福。（有關機構提供相片）

15. MOSTown 香港經典趣拍裝置

馬鞍山MOSTown新港城中心打造鬼馬又好玩的「新春最潮Snap & Tag」主題活動，特設3大潮型拍攝場景裝置，並有5大打卡趣拍區，用現代風格重新演繹六七十年代的香港情懷場景，配合色彩繽紛的喜慶色調，一家大細可穿梭於各個經典打卡位，盡情拍攝全家福。

日期︰即日至2月15日

時間︰12nn-9pm

地點︰MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

▲ 一家大細可穿梭於各經典打卡位影全家福。（有關機構提供相片）

16. 荃灣如心廣場微型藝術展

荃灣如心廣場呈獻《小香港･大節日》微型藝術展覽，中庭展場除換上農曆新年巨型主題裝飾——「福」字吉祥大鼓及鴻運當頭大醒獅3隻外，更有多件應節的微型藝術作品登場。

日期︰即日至2月19日

時間：11am-8pm

地點︰荃灣如心廣場一期1樓中庭

▲ 新作《尖沙咀鐘樓》展現綵燈會盛況。（有關機構提供相片）

17. 黃埔天地 摺紙福兔賀年藝術裝置

黃埔天地今年聯同兩位本地藝術大師——90後國際著名摺紙藝術家陳柏熹及40後著名書法家華戈，攜手呈獻「兔紙揮筆型卯年」，於黃埔號及聚寶坊帶來以摺紙福兔為主題的打卡賀年藝術裝置，設計注入了傳統書法及摺紙藝術的美學精萃。此外，商場更推出立體福兔摺紙工作坊，一齊跟大師學摺紙。

日期︰即日至2月5日

地點︰黃埔天地黃埔號及聚寶坊

▲ 日本茨城的波波草園搬到北角喇！（有關機構提供相片）

18. 北角海濱花園 「地膚之森」園藝裝置

位於北角匯對出碼頭旁綠化地段的北角海濱花園，今今個新年將「世界十大花田」之一的日本茨城波波草園搬到香港，即日起設置《地膚之森》園藝裝置，置身一片粉紅波波花海中打卡又靚又有新年氣氛。而港版波波草園中，更參照旅客必訪的日式小教堂，築起唯美光影教堂及水晶球隧道，成為夫妻及情侶必到的打卡勝地。

日期︰即日至3月15日

地點︰北角海濱花園

▲ 夫妻、情侶打卡一流。（有關機構提供相片）

19. 新城市廣場 日韓台花海裝置

喜歡外遊賞花的你，一定要親臨沙田新城市廣場及HomeSquare攜手打造的「花．團．錦簇」新春裝置，其中新城市廣場把首爾﹑京都和台北的花海搬到商場，打造「萌兔遊花海」，有逾4米高萌兔陪你打卡賞花，更可於粉黛波波草田、繡球花園及櫻花樹下共度佳節。而HomeSquare亦有「千葉縣油菜花田」，享受日式鐵道上的悠閒時刻。

日期︰即日至2月14日

時間︰12nn-10pm

地點︰新城市廣場一期3樓拱形玻璃天幕廣場、戶外平台及三期3樓（近Twinkle Baker Décor）

▲ 新城市廣場把首爾﹑京都和台北的花海搬到商場。（有關機構提供相片）

20. Megabox 沖繩縣新春招福祭

MegaBox聯乘日本沖繩縣呈獻全港首創「新春招福祭」大型賀年裝置，於L5中庭設置7大打卡位，包括有全港首個18呎高巨型「招福金菠蘿鏡房」、「浪漫櫻花鳥居步道」及「結緣幸福徑」，讓大家恍如置身沖繩，與摯親好友度過甜蜜的元宵佳節及情人節。另外，成為Mega Club會員可免費參加「新春招福祭」幸運大獎賞，有機會贏取來回香港及沖繩經濟客艙香港航空機票2張，名額2名！

日期︰即日至2月19日

地點︰九龍灣Megabox L5中庭

21. MOKO Mr. Japin春日櫻花緣日系佈置

MOKO新世紀廣場聯乘「日系本地」插畫家Mr.Japin，將港人熟悉的日本吉祥物︰招財貓、飯糰、富士山及達摩，以可愛造型演繹新春祝賀語。Mr.Japin特別設計場內四大打卡場景，將各款「大眼仔」造型的吉祥物變身成為「MOKO x Mr. Japin 春日櫻花緣」日系主題佈置，帶領大家遊覽漫天櫻花的日系景點。

▲ Mr.Japin筆下的所有事物都有一雙炯炯有神的圓眼睛，代表萬事萬物充滿生命力。（有關機構提供相片）

日期︰即日起至2月19日

時間︰10am-10pm

地點︰旺角MOKO新世紀廣場中庭及一樓長廊

▲ 上水中心購物商場正舉行「祈願『瀛』新春」。（有關機構提供相片）

22. 上水中心購物商場+新都城中心 祈願「瀛」新春

上水中心購物商場（SSC）及 新都城中心一期（MCPOne）正舉行「祈願「瀛」新春」，讓留港度歲、未能出遊的市民感受地道日式新年，入場必到金貓報喜神社及達摩開運鳥居影相打卡，祈求來年順境如意；新春期間特別籌劃「Chill 「瀛」環保市集」，匯聚多個本地人氣和風、環保手作品牌，涵蓋個人護理、精品首飾、時尚服飾及生活雜貨等，讓大家選購心頭好。

日期︰即日起至2月5日

時間︰10am-10pm

地點︰上水中心購物商場（SSC）及 新都城中心一期（MCPOne）

▲ 新都城中心一期（MCPOne）的達摩打卡位。（有關機構提供相片）

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責任編輯︰林綺玲