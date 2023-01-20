【說好香港故事】陳茂波結束達沃斯行程　稱本港可成印尼企業第二上市地

▲ 陳茂波（右一）與印尼投資部長Bahlil Lahadalia（左一）會面。

財政司司長陳茂波出席瑞士達沃斯世界經濟論壇年會時，與印尼投資部長Bahlil Lahadalia會面，並交換意見，他表示，香港可成為印尼企業的第二上市地。

陳茂波昨日在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會進行最後一日行程。他下午與印尼投資部長Bahlil Lahadalia會面，就促進雙邊投資和貿易交換意見。他表示，香港與印尼是密切的合作伙伴，雙邊投資關係緊密，而香港可成為印尼企業的第二上市地，為它們引入內地和全球各地投資者的資金，陳茂波續指，香港也可以助力印尼籌資推動其龐大的基建和低碳轉型項目。

他亦祝賀《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）在印尼全面生效，並感謝印尼支持香港加入RCEP。另外，陳茂波早上參與年會一個以「下一代工業策略」為主題的會議，並擔任分享嘉賓，跟與會者討論推動工業發展的政策，其後出席世界經濟領袖非正式聚會，討論全球面對的挑戰和經濟增長前景，他中午則參與由《華盛頓郵報》舉辦的午餐會，與各地多名政商界領袖會面，向他們介紹香港最新情況及機遇。

▲ 陳茂波（左二）在由香港──歐洲商務委員會聯席主席諸立力和瑞信主席Axel Lehmann舉辦的聚會上致辭。

另外，陳茂波又與世界經濟論壇創辦人及執行主席施瓦布教授會面，並出席由香港──歐洲商務委員會聯席主席諸立力和瑞信主席Axel Lehmann舉辦的聚會，與多名跨國企業、金融界、學術界和傳媒高層人員會面。

他在總結達沃斯行程時表示，透過本次年會，香港團隊向來自全球各地的與會代表和各界翹楚，積極介紹香港的優勢和核心競爭力，向全世界展示和說明香港已經回來了。

陳茂波今日將離開瑞士，並於星期六早上返港。

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責任編輯：關景騰