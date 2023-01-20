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【玩具安全】海關試購11款農曆新年玩具　揭1款毛絨玩具或致兒童窒息

社會 17:13 2023/01/20

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如兒童頸部被拉開的橡筋圈纏着，會有窒息的潛在危險。（政府新聞處）

香港海關今日（20日）提醒市民留意一款不安全毛絨玩具，測試結果顯示玩具的橡筋圈有導致兒童窒息的潛在危險，為免發生意外，家長應立即停止讓兒童把玩該款毛絨玩具。商戶如有出售，亦應立即下架。

海關人員早前從不同地區的零售商試購11款農曆新年玩具作安全測試，結果顯示一款毛絨玩具的橡筋圈富有彈性，如兒童頸部被拉開的橡筋圈纏着，會有窒息的潛在危險。此外，海關亦發現該款玩具未附有《玩具及兒童產品安全條例》所規定的識別標記及英語警告標籤。

一款毛絨玩具的橡筋圈富有彈性。（政府新聞處）

海關其後採取行動，搜查涉案零售商的3間分店，共檢獲68件同款懷疑不安全的毛絨玩具，並同時發出禁制通知書，禁止該零售商供應該款毛絨玩具。調查仍在進行中。

根據《條例》，進口、製造或供應本地使用的玩具，須符合指定的安全標準，否則即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元和監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

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記者：黃穎津

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