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【院舍防疫】社署發新指引　院舍員工快測陰性兩天才可值勤

社會 17:24 2023/01/20

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資料圖片。

社會福利署昨（19日） 向院舍發信。社署表示，政府宣布本月30日起撤銷隔離令的措施。即使衞生當局不再向感染新冠病毒發出隔離令，政府強烈建議院舍員工如果受感染，不應返回院舍值勤，以減低病毒傳染給院舍住客的風險。

社署表示，呼籲院舍經營者容許這些員工在家休息，直至連續兩天取得快速測試陰性結果後才返回院舍值勤。社署亦表示，疫情期間，一直向院舍提供「人手支援特別津貼」，資助院舍因員工確診缺勤而需要聘用臨時員工、替假人員或內部調配人手加班工作等開支。該項津貼現時仍然生效，院舍可申請用以應付聘用替假 人員或調配人手的開支。 

社署亦指，目前院舍員工須在進入院舍工作前48小時內進行核酸檢測 。 此外，每天上班值勤前也須進行快速抗原測試。為保障住客的健康，政府會繼續維持上述檢測要求。

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記者：陳展棋 

 

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