【超市情報】惠康再推新春優惠　部分賀年禮盒$100/4盒

▲ 惠康再推新春優惠 部分賀年禮盒$100/4盒（惠康提供）

臨近農曆兔年，超級市場、便利店及個人護理店繼續推出賀年優惠，包括壽桃12個裝禮盒麵，2盒折實價$94.5；指定賀年禮盒$100/4盒；日本空運熊紅或戀稔士多啤梨250克，$109/2盒。FLINDERS CHOICE 指定酒類 187 毫升$9／支。

惠康優惠：



至慳至抵價 （優惠期：20/1/2023 – 26/1/2023）

壽桃12個裝禮盒麵，2盒折實價$94.5 ​

精選蛋卷/鳳凰卷禮盒，買1送1

精選賀年禮盒，$100/4盒

Dreyer’s 皇牌家庭裝雪糕/雪條，$39.9/盒

可樂/玉泉8罐裝汽水，$49/2盒

維達 金裝衛生紙，$59.9/2條，送抽取式面紙

部分優惠產品：

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電視推介

日本空運熊紅 / 戀稔士多啤梨250克，$109/2盒， 平均$54.5/盒 （快閃3 天， 20/1/2023 – 22/1/2023）

急凍日本帶子255克 $92/2包，平均$46/包（快閃3 天，20/1/2023 – 22/1/2023）

澳洲空運原箱43°塔斯曼尼亞珍寶車厘子30毫米+ ，$558/盒（優惠期：20/1/2023 – 26/1/2023）

香蕉 $4.9/磅（優惠期：20/1/2023 – 26/1/2023）

萬寧優惠：（優惠期： 20/1/2023 - 26/1/2023）

多款頭髮護理及護膚產品做緊買第2件半價優惠 ，門市購物滿$688即減$100優惠券月底到期。

精選健髮/染髮產品買第2件半價，單一發票買滿$128送AXE抗菌除噏洗衣液1升

精選低敏護膚產品買第2件半價

精選護膚產品買第2件半價

精選身體潤膚及手部護理產品買第2件半價

精選REVLON 染髮產品買第2件半價，單一發票買滿$68送公仔麵麻油味即食麵5包裝；買滿$72送$10現金優惠劵1張；買滿$128送AXE抗菌除噏洗衣液1升

精選低敏沐浴產品買第2件半價

上述買第2件半價優惠，以價錢較低的一件半價，不包括出位價、試用裝及換購價產品。

另外，萬寧門市購物滿$688即減$100之優惠券即將於2023年1月31日到期，優惠券包括：

八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及PayMe優惠券：1 張 x 「門市購物滿 $688 即減 $100券」

BoC Pay優惠券：1 張 x 「門市購物滿 $688 即減 $100券」

部分優惠產品：

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7-Eleven優惠：

【$7.5／支】維他檸檬茶/ 錫蘭檸檬茶/ 菊花茶/ 日式桃茶/ 蘋果茉莉綠茶飲品500毫升膠樽裝 （優惠期：18/1/2023 – 24/1/2023）

【$9.5／罐】藍妹啤酒500毫升大罐裝（優惠期：18/1/2023 – 24/1/2023）

【$9／支】 FLINDERS CHOICE 梅洛/ 赤霞珠紅酒/ 莎當妮白酒 187 毫升 （優惠期：18/1/2023 – 24/1/2023）

【$128／6盒】 MOVENPICK 雪糕/雪葩100毫升（各款）（優惠期：20/1/2023 – 24/1/2023）

【$28／4支】雀巢 MEGA（各款）（優惠期：20/1/2023 – 24/1/2023）

部分優惠產品：

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責任編輯：陳麗娜