【走私藥物】海關機場截查印度到港男旅客　揭行李藏市值約700萬元新冠口服藥

▲ 海關機場截查印度到港男旅客，揭行李藏市值約700萬元新冠口服藥。（黃傑偉攝）

香港海關昨日（19日）在香港國際機場偵破一宗懷疑走私藥物案件，檢獲約2,100盒懷疑受管制新冠口服藥物，估計市值約700萬元，為自2020年至今最大一宗於機場截獲走私藥物案件。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任康恩指，海關機場科人員昨日在香港國際機場首先截查一名由印度加爾各答經德里到港男旅客，在X光顯影下，於男子寄艙行李內4個紙箱發現2,100盒懷疑新冠口服藥物，合共7.4萬粒。

由於男子沒有藥物入口許可證，海關懷疑藥物屬第一類規管毒藥，關員隨即拘捕男旅客，並發現男子有一名同行男同伴，經鎖定後關員於到境大堂拘捕另一名40歲男子。2人將被暫控一項沒有許可證進口藥物及一項管有第一類毒藥罪，將於明日（21日）在九龍城裁判法院提堂。檢獲藥物將送往化驗，特別會檢驗有否含可治療新冠性質。

海關提醒市民不要購買及服用不明來歷藥物，因未經註冊藥物安全及效能均沒保證，香港註冊藥物會有HK橫線及5位數字編號。海關強調走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未經許可證藥物即屬違法，一經定罪可被判罰款50萬元及監禁2年。

而根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未經條例規管下管有第一類毒藥即屬違法，一經定罪可被判罰款10萬元及監禁2年。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉