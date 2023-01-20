【廟宇祈福】入廟拜神必知3大常犯禁忌 香港廟宇12個小知識

▲ 廟祝需要管理廟宇的日常大小事務，當中包括更換神袍。

農曆新年將至，許多香港人都會在農曆正月期間到廟宇參拜祈福。香港都會大學李嘉誠專業進修學院（都大 LiPACE）、 「廟宇管理專業文憑」及「專業廟宇管理證書」課程統籌黃金榜特別提供以下一些關於香港廟宇的小知識，以及入廟拜神的禮儀和禁忌，希望增加香港人對本地廟宇歷史、文化以及參拜祈福禮儀的認識。

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1. 寺和廟是否相同？有什麼主要區別？

一般而言，正規及具標準規模的佛教單位稱「寺」；道教稱「宮觀」；民間拜祀神 靈的空間稱「廟」。 因此，「寺」一般是指佛教傳道和修行的建築；而「廟」則是用於祭祀鬼神供奉聖 賢。同時，和尚為「寺」，鬼神為「廟」。

2. 香港的廟宇是由什麼人或團體負責管理？

大部份由華人廟宇委員會或東華三院廟宇服務及文化推廣單位營運，少部分由私人 管理。

3. 香港共有多少座廟宇？

全港有 327 座註冊廟宇。由於並非所有廟宇都有註冊，因此沒有確實數字。

最多 （以獨立神位計）：天后廟，全港有多達 350 座

最歷史悠久：屯門青山禪院，由東晉開始已有記載，有1500多年歷史

最多註冊廟宇的地區：新界離島區，共 101 座

最少註冊廟宇的地區：九龍觀塘區，共 6 座

4. 全港 18 區富有特色的註冊廟宇 （以每區只選一座計）

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5. 香港的廟宇供奉最多的是哪位神靈？

較多市民供奉的三位神靈是土地、觀音及關公。

6. 入廟後，第一件事應該做什麼 ？

淨口及靜心，以示尊敬，因為廟宇為祈福的地方。同時，必須注重基本禮儀，不要 口出惡言如詛咒他人、說粗言穢語及大聲喧嘩等。

另外，入廟應依循「左進右出」的順序，因為廟往外看時左邊為龍邊，右邊是虎 邊，也就是「入龍門、出虎口」可以消災解厄。

7. 有什麼禁忌不能夠做？

不能袒胸露臂、不能高聲喧譁、不能指點討論、不能妄加嘲諷或亂動廟宇內的供 器、神像等。

8. 三大常犯的入廟禁忌

腳踏門檻：進入廟宇時，應一步跨過，腳部不應接觸到門檻，踏在門檻之上更 是大忌！

衣著暴露：如背心、熱褲、迷你裙，以及各種透視、露臍、露背的裝束，因在 神靈面前過分暴露是一種不敬的行為。

正值月事：女性正值月事被視為不潔之身，從前會被禁進入廟宇和參加祭祀活 動。

9. 在廟宇內可以拍攝嗎？

一般私人廟宇，在廟宇內不准拍攝；華人廟宇委員會及東華三院廟宇及文化推廣 服務單位轄下的廟宇一般可以拍攝，但請遵守每座廟宇的規例。

不准拍攝的部分原因:

拍攝對神明似有不敬之舉

閃光燈可能對廟內神像或文物造成不可補救的損害

保障善信私隱

10.在寺廟內供奉神明的水果及包裝食物，通常會供奉多久？供奉後會如何處理？

一般供奉一日，再由善信自行拿走。廟內工作人員亦可按既定程序處理 ，將相關祭品分門別類予以處置。

11.目前，香港共有多少位廟祝？

沒有正式統計。

12.是否每座廟宇都需要有廟祝？

沒有規定每座廟宇都需要有廟祝。有部分廟宇是由善信自發管理或參拜者自行維護 廟宇運作，如日常清潔及補修等。

13.廟祝和司祝有什麼分別？

司祝即俗稱的廟祝。司祝為古稱，廟祝是後來的稱呼，多指管理廟宇大小事務的人 如日常清潔、管理香火、售賣香燭、提供祈福及法事服務。

廟祝須對廟宇的起源、歷史發展、保養和現代化管理等有所認識。

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14.如何入行成為廟祝？

入行成為廟祝有其中以下兩個途徑：

應徵東華三院廟宇及文化推廣服務單位的廟祝（助理營運經理(委託廟宇)）空 缺：請參閱該機構的職位申請要求 （中五程度並具最少三年殯儀/廟祀服務工作 經驗或持有認可高級文憑或同等學歷。）

投標華人廟宇委員會提供的廟宇營運權： 通常兩年一投。投標者須通過資格評 核試（筆試及面試考核對廟宇的相關知識），並遞交標書及營運管理計劃書。 中標者可稱為廟祝。

修畢香港都會大學李嘉誠專業進修學院開辦的「專業廟宇管理證書」，可獲華人廟 宇委員會豁免投標筆試的資格評核。

15.廟祝薪酬是多少？

一般初入行受薪廟祝的起薪約為每月港幣2萬元。中標自行營運者屬自顧人士，收 入視乎其營運的廟是否香火鼎盛。

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責任編輯︰陳珈希



