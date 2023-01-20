【非禮判囚】涉與女友13歲胞妹非法性交　歌王李廷川判囚39個月

▲ 區域法院。（資料圖片）

曾在歌唱比賽贏過歌星張學友的印刷公司股東，疑於12年前授課時戀上女友的13歲胞妹，涉在教水時摸女方下體，又教授口交和發生性行為。涉案導師早前於區域法院承認非禮和非法性交等4罪，今（20日）被判監39個月。暫委法官判刑時指，明白被告與事主為戀人關係，但事主是未成年少女，加上被告是事主的游泳及結他導師，容易受被告影響。

被告李廷川（59歲，印刷公司股東）承認2項非禮罪、1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪及1項向16歲以下的女童非法性交罪。

辯方求情時指，被告的心理報告正面，未有顯示被告有不正常傾向。辯方又指，被告過往曾參加歌唱比賽獲獎，計劃成為歌星，但因家人反對而未有實行。辯方又指，被告曾參與許多義務工作，又對事主X動了真情，兩人曾交往數年，並計劃成婚。

暫委法官判刑時指，辯方求情時稱本案不涉及破壞誠信，惟被告在案發前兩個月是X胞姊的男友，案發時受托教導X游泳，而且X當時十分年青，容易相信成年人，故本案並非不涉及破壞誠信。

暫委法官又指，本案嚴重之處是被告與X年齡差距，被告當時47歲，為X的年齡3倍以上，而且被告曾任公司董事，社交圈子資闊，人生經驗遠比X多。

暫委法官指，明白被告與X為戀人關係，但X是未成年少女，加上被告是X的游泳、結他導師，X易受其影響。被告於首年交往時在沒有使用安全套下與X性交，令控罪變得更嚴重，但被告沒有其他不當行為及使用暴力威嚇，亦沒有證據顯示X及其家人有心理創傷，被告的心理報告亦沒有顯示被告有孌童癖，就4罪判監39個月。

案情指，47歲的被告在2010年經女友認識女友的13歲胞妹X，並在2011年4月起受女友所托教導X游泳和音樂，並接送X上游泳課。在2011年6月至7月期間，被告曾在車內撫摸X下體約10秒，兩人於大浪灣泳灘游泳時，被告曾隔著泳衣撫摸X的下體約5分鐘。

此外，被告在其柴灣工廈辦公室的廁所內教導X口交，再著X替他口交，兩人亦在被告家中發生性行為，其間並沒有使用避孕套。被告於2017年7月被捕，警誡下稱授課時對X有感覺，兩人在2011年交往。

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記者：梁錦麟