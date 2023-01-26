【星級靚媽】熊黛林演《家庭榮耀》過足戲癮　阿Lynn想繼續挑戰再奸角

▲ 熊黛林接受TOPick訪問，分享新一年大計。

踏入兔年，熊黛林（Lynn）早前接受TOPick訪問分享新一年計劃，已是兩孩之母的Lynn希望事業家庭取平衡。

於去年播映的劇集《家庭榮耀》裡演刻薄大少奶，跟楊茜堯及李彩華明爭暗鬥，阿Lynn過足戲癮，更希望今年可再挑戰奸角，公開呼籲：「我不但止可以演乖乖女。」

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不介意演奸角

在《家庭榮耀》已演反派的阿Lynn，自言想再挑戰奸角，而且她對演出也沒特別包袱規限。

可是，問及可擔心嚇驚兩女兒？她回答：「基本上不會給她們看，上次她們看到《家庭榮耀》裡一幕我跪低的戲份，女兒驚到喊，我立即抱著她，跟她說那是假的，明白到不可以給她們看悲慘戲。」原來一對孖女未知曉阿Lynn是位藝人，只知道她很愛扮靚。

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只懂食雞糊

說到丈夫郭家的新年習俗，阿Lynn稱年初一要跪地斟荼給奶奶和逗利是，說大埋祝賀語，她更憶起一些搞笑往事：「記得第一次跟奶奶拜年時，因為我不熟悉恭賀說話，跟她說了『福如東海，壽比南山』，然後奶奶笑說生日嗎?」

阿Lynn續說於家鄉南京過新年時，家人很愛打麻雀：「年少時試過玩通宵，看著一班長輩打牌已經很開心。」不過阿Lynn自言打牌不夠叻，她直言說：「我不懂得計番子，會食雞糊，經常被人鬧。」

阿Lynn坦白稱自己沒賭運，記者笑言她可以做「燈神」，她說：「以後可以吧，若上一鋪買乜衰乜，大家當我是『燈』，可以看著我。」

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女兒想選港姐

至於家庭方面，阿Lynn希望跟家人出外旅行：「一對孖女都未坐過飛機到外國玩，希望帶她們去見識下。」阿Lynn謂計劃去日本和星加坡，因為機程並非太遠，始終擔心一對孖女不習慣坐飛機。

阿Lynn的一對孖女Kaylor與Lyvia已5歲，她大爆女兒們愛看《香港小姐》，阿Lynn說：「大女兒很貪靚，她說好想選港姐，因為她見到我set晒頭、化妝又穿上晚裝，她覺得很靚。我拿著一張港姐的相片給她看，然後問她：『姐姐靚不靚？她是香港小姐，你想不想選啊？』大女兒就話會選，還說很喜歡。」

姑媽郭可盈早年選港姐而入行，而一對孖女並不知道，阿Lynn說：「她們很喜歡姑媽，因為人靚嘛，會望多兩眼。」

服裝 : Ralph Lauren

髮型：Derrick Ng @ W workshop

化妝：Ivan Lee

花幅吊飾：八拾花火

場地提供：China Tang Landmark

記者：游艾維

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