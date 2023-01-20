【復常之路】檢疫人士自稱「舊生」緬懷竹篙灣隔離營　籲改建成度假村

政府於本月30日撤銷向感染人士發出隔離令，代表營運2年多的社區隔離檢疫中心將完成歷史任務。有不少曾經入住竹篙灣隔離營的市民都戲稱自己為「舊生」，網上分享隔離期間的點滴，笑言是特別的旅程。

有網民指，當初十分憂慮入住隔離營，「我好感觸我曾經入住過，列入人生既其中一個經歷，未入既時候好擔憂，出返黎就好想返入去再住既感覺，開心現在日子要回復正常，但諗返係入面咩都唔洗煩，咩都唔洗諗，專心一意咁養好個病，入面既工作人員又隔日體貼問候病情，希望竹篙灣完結之後，可以安排其他用途，因為入面其實都好舒服，好似一個過渡性既屋企」

亦有人將入營視作休息好機會，「「可以無壓力咁自由自在唔使返工唔使做家務咁多日，勁爽!」、「有時返工壓力大勁辛苦時，都會懷念吓當日喺竹篙灣10日嘅美好時光」。

當初隔離營的食物質素為人詬病，有網民則認為是個別承辦商問題。至於日後竹篙灣隔離營的去向，有網民則建議改建成度假村，「確實房內面積不錯，大過屋企瞓位置，呢度改建度假村都唔錯，又可以睇到迪士尼放煙花。」

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