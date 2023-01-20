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【讓我一次買個夠】衛詩雅「3分鐘熱度」興趣眾多　早習慣被叫錯做連詩雅

娛樂 17:52 2023/01/20

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熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

由唐劍康（當奴）和練美娟（娟姐）主持ViuTV節目《晚吹 - 讓我一次買個夠》以購物為主題，邀請不同嘉賓分享Shopping趣事，並由心理學家黃仲遠（Mills）進行分析，讓觀眾更了解嘉賓不為人知的一面。 
 
節目於下周一（1月23日）播出的一集，邀請到衛詩雅（Michelle）任嘉賓，與主持分享購物趣事。擁有多個牌照和興趣的Michelle笑言自己多數都是「3分鐘熱度」，很快就會失去興趣。

她分享指，當初學畫畫時，就曾花逾千元港幣去買畫具，笑言自己是「屎波架生多」。Michelle開玩笑解釋自己「3分鐘熱度」的原因：「媽咪成日都話我嘥錢。因為我做呢行就有個好好嘅藉口，可能下套戲我就要做畫家。咁我宜家咪準備緊」。 
 
另外，談及陳家樂和連詩雅（Shiga）訂婚一事，Michelle笑言消息一出，就有人誤以為是她要結婚，並向爸爸道賀，令家人哭笑不得。她指已習慣經常被人叫錯名字：「樓下保安宜家都仲係叫錯我做連小姐，我唔會糾正佢㗎。因為都已慣咗。」 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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