【精明消費】5G家居寬頻好難揀？一文睇清三大重點

新居入伙開門七件事，除了水電煤，必定要有寬頻。需知道家有光纖並非必然，好在近年以速度見稱的5G覆蓋入屋，愈來愈多人以5G取代光纖做家居寬頻，貪其一插即用毋須等拉線，超級方便。近日幾大電訊商力谷5G家居寬頻，但有得揀並不等如識得揀，小編同大家一文睇清揀5G家居寬頻的三大重點。

四家網絡商月費相差近$100

目前四家主要5G網絡商均提供5G家居寬頻服務，入門月費由$88至$168不等，睇清楚細節後，發現月費最平的一家，仍是平均每月支出最平的一家，而四台平均每月支出相差竟然接近$100！

注意1：部份網絡商需另買5G Router

小編搜羅市面主要5G家居寬頻月費計劃，細睇發現只有月費$88的3香港及另一網絡商的月費包5G Router，有兩家網絡商需客戶另購或以月租方式添置，費用約$1,800至$2,200或每月$65不等，變相令月費提升。

補充一點，3香港所包的5G Router有5G寬頻神器之稱，根據其網絡特點度身設計，於特定場景可將寬頻速度提升到兩部速，打機煲劇更加爽。

注意2：數據必須任用，有網絡商限速至10Mbps

家居寬頻，要睇Netflix又要睇Disney+，可能家人同時睇YouTube或者打機，必須要任用才能令家居和諧。這方面大家可以放心，月費最抵的3香港提供5G數據任用^，比較特別是平均每月支出最貴的中記，於每月200GB用量後會限速至10Mbps，根本不能滿足日常應用需要。

注意3：留意700MHz+900MHz雙低頻接收效應

正所謂：「收到收唔到唔係靠彩數。」香港地高樓大廈特多，要做到覆蓋全面，網絡商的鋪網工夫好重要。原來3香港是本港少數支援700MHz+900MHz雙低頻接收的網絡商，低頻好處是訊號覆蓋範圍特別廣闊，而穿透室內能力亦更強，即使距離發射站遠一點的山旯旮地方，都會因700MHz而帶來理想接收，與原有的 900MHz 頻段結合後，頻寬更多，上網更快。所以要記住700+900這組數字。

【總結】3香港5G家居寬頻平均月費最抵、又連5G Router及支援700MHz+900MHz雙低頻接收，CP值極高，堪稱「冇得輸」，再睇以下比較一睇即明。

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