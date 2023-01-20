【食用安全】13種過年乾貨恐受重金屬污染　兩種被列為一級致癌物

▲ 13種過年乾貨恐受重金屬污染！兩種被列一級致癌物。

新年入手乾貨必不可少，但原來有13種乾貨恐受重金屬污染，其中2種更被列一級致癌物，多吃有害健康。

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台灣腎臟科醫師江守山在「健康好生活」節目中分享個案，曾有腎臟病患者體內汞、砷指數過高，經3、4個月治療後，指數竟不跌反升。醫師詢問下得知，患者雖配合治療戒口，沒有吃旗魚、吞拿魚這種魚類，但卻買了小魚乾、海帶回家吃。檢驗後發現，小魚乾鎘含量超標，而海帶也令患者體内汞、砷、甚至鉛含量飆高。

江醫師解釋，一些新鮮或經乾燥處理的海鮮，都可能受到重金屬污染。尤其一些乾貨因濃縮關係，含有添加物，香味更重、保存期限長，同時也代表重金屬含量會更高。

高危乾貨一覽

除了小魚乾，還有12種乾貨恐存在重金屬污染問題。其中香腸、臘肉所含亞硝酸鹽，更被列為一級致癌物，應盡量減少食用。

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責任編輯：羅嘉欣