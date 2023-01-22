【新年禁忌】新年禁忌多犯禁易損運程招破財　初八忌嫁娶行房初十債𣎴不宜賭博

▲ 郭富城御用堪輿學家譚雲龍為TOPick讀者講解新年的禁忌，大家留意喇！

送虎迎兔，新年禁忌多，初一至初十究竟有乜唔做得呢？TOPick請來郭富城御用堪輿學家譚雲龍為讀者講解新年各項禁忌，大家不想損運程招破財，不妨注意下喇！

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初一最忌洗頭、掃地

人所共知，大年初一不宜洗頭，譚師傅指，除了洗頭外，也切忌掃地、剪指甲、搬床及倒垃圾，否則有損新一年的運程，

大年初一不宜動土，掃地、吸塵同搬床都係屬於動土，所以要做嘅年三十好做，而洗頭、剪指甲同埋倒垃圾都唔可以，外嫁女也不宜返娘家拜年。

初二黃道吉日 宜開工

譚師傅表示，大年初二是黃道吉日，歲德解神，初一所有唔做得的事，初二都可以補返做，

大年初二係吉日，如果想提前開工，呢日係好適合，開工吉時係午時(早上11點至下午1點)。

初三赤口 不宜拜年

大年初三赤口，又稱赤狗日，中國傳統習俗指當日容易與人發生口角爭執，所以不宜去拜年，不過一定要初三去拜年的朋友，譚師傅也有化解方法，

如果真係要初三去拜年，可以喺當日嘅巳時(09:00至11:00)，向東南位行一行，或正東位行兩、三分鐘，之後再去拜年。

初四歲破 不宜動土

大年初四，因為歲破，不宜動土，忌掃地、吸塵、搬床，最好乜都唔好郁。

初五 宜打掃衛生

大年初五有「破五」之稱，但來年的初五因有歲馬的吉星，適宜倒垃圾及打掃衛生。

初六 開工吉日

大年初六是迎神吉日，最適宜開工或動土，開工可選擇在午時(11:00至13:00)，返公司開開電腦，有助全年工作運。

初七 不宜修灶

大年初七人日，即是當日人人生日，加上年初七有「七煞日」之稱，容易諸事不順，易起爭執，也不宜修灶，廚房爐灶不便更換，但可以煮食。

初八 不宜行房

大年初八又稱為穀日，民間流傳指當日天氣反映全年的收成，能否豐衣足食，當日忌嫁娶，也不宜行房，去相睇也不要選這日。

初九 不宜拜祭

大年初九，不宜拜祭，譚師傅特別提醒大家，當日切忌去殯儀館、上山，就連行山都盡量避免。

初十 債𣎴不宜賭博

大年初十是債𣎴，譚師傅指當日不宜賭博，亦都不宜借錢俾人，容易破財。

如果大家想發新年財，譚師傅指新年期間不妨多穿紅色或綠色的衣服，甚至紅色的內衣褲，有助增強財運。

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責任編輯︰林碧洋