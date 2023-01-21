【程式實測】避免小朋友叫錯三姑六婆　拜年必備手機程式「老表你好」

▲ 出發拜年前按幾下，包無叫錯！

恭喜發財，利是逗來！想逗利是，除了要講恭賀說話外，稱呼當然唔少得，但是中國人對於輩份稱呼相當複雜，好容易就搞亂晒，見到班親戚唔通逢男就叫Uncle，逢女就叫Auntie咩，不過唔使驚，坊間有不少apps教大家如果分辨親戚的稱呼，只需要接幾個掣，就可以計算出三姑六婆的關係，出發拜年前按幾下，包無叫錯！

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打開手機應用程式及網頁版供免費查閱親戚稱呼，如「三姑六婆親戚稱呼計算機」、「老表你好」及「親戚稱呼計算機」，當中的「老表你好」最多人下載，小編都即刻下載實測，「老表你好」會分父及母兩邊，再細分兄、姐、夫、妻、弟、妹、子、女，只要接人物的關係輸入，最後計算機會詢問該人比你年輕或年長，從而計算出輩份稱呼。

▲ 爸爸的妹妹(姑姐)的兒子=表弟

TOPick小編實測極度複雜的關係，

爸爸的爸爸(爺爺)的爸爸(太公)的妻子(太婆)的姐姐=太姨婆，計算機一秒就能正確計算出稱呼。

▲ 咁複雜的關係，好快就計到出來。

而姐姐的丈夫(姐夫)的弟弟=姻兄

▲ 姐姐的丈夫(姐夫)的弟弟=姻兄。

小編更嘗試胡亂輸入姐姐的妻子(同性關係)，結果是顯示「暫無同性婚姻數據!」

▲ 姐姐的妻子，暫無同性婚姻數據。

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責任編輯：陳麗薇