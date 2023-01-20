【新冠肺炎】新冠肺炎VS肺炎鏈球菌　醫生：初期病徵近似同樣致命

▲ 新冠肺炎及肺炎鏈球菌的初期病徵近似，同樣可致命。

五叔兩個月前曾確診新冠肺炎，病癒後最近覺疲倦、痰多咳嗽、又略感氣喘，他擔心：「聽街坊們說，新冠肺炎治癒後，仍會出現『長新冠』後遺症。我現時徵狀與其描述相似，我想透過中醫或是中成藥調理身子，你說值得一試嗎？」

咳嗽、氣喘，的確是長新冠的症狀之一。但世界上，可不單只有新冠肺炎一種疾病。有硏究發現，有45%新冠病患者同時感染兩種病菌，此外適逢冬季流感高峰期，很多人先患上流感，再出現肺炎鏈球菌感染肺炎，例如在英國就令醫院超出負荷。加上，即使確診過新冠肺炎，仍會有再感染風險。故此，未經檢測斷症，只顧著調理身子，反有可能會錯失治療黃金期。

新型冠狀病毒肺炎屬病毒性，而肺炎鏈球菌感染則屬細菌性，兩者早期病徵相似， 但新冠藥物並不能控制細菌感染，能夠在患病早期正確用藥，才能減少肺炎併發症；沒有抗生素，細菌感染就一發不可收拾！

從臨床病徵來看，新冠肺炎與肺炎鏈球菌感染，均會出現發燒、咳嗽及氣促等上呼吸道感染徵狀，但兩者仍有輕微分別。若是細菌性肺炎，痰多的情況會較明顯，而痰液亦會較濃或偏黃；感染新冠肺炎的病人，則較傾向喉嚨痛、流鼻水及乾咳為主。

雖則兩者初期病徵近似，但病情走向卻大相逕庭。病情嚴重的新冠肺炎患者，可能會出現急性呼吸窘迫症（ARDS），意即肺部微絲血管受到廣泛破壞，血管內的內皮細胞、表皮細胞破損，從而出現肺水腫、肺部不能正常運作，因而缺氧，再引發多重器官衰竭。但對肺炎鏈球菌嚴重患者而言，常見的併發症則為肺膿腫和胸腔積膿、入侵性肺炎鏈球菌感染可導致敗血病及腦膜炎等併發症，同樣致命。

同時，兩者的傳播途徑、高危族組較為相若，主要透過飛沫傳播，而年長人士、長期病患者的感染風險亦較高。但一般市民很難單循病徵，去分辨肺炎屬細菌性，還是病毒性。如有懷疑應立即求醫，經化驗痰涎、抽血測試或電腦掃描檢查，及早對症下藥進行醫治。

標題為TOPick編輯修訂。

▲ 呼吸系統科專科醫生黃瓊英