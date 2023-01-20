【盲搶藥】消委會推出含「撲熱息痛」成分藥物網上搜尋器　籲消費者毋須囤積大量藥物

受內地疫情影響，含撲熱息痛的藥物十分搶手，令本港市面出現「搶藥潮」。消委會推出含「撲熱息痛」成分藥物網上搜尋器，助消費者安心購買止痛退燒藥物。

消委會指，一直高度關注近期止痛退燒藥的供應及售價，自去年12月底至今年1月中的3個星期，走訪全港九新界藥房、超市等逾140次，調查各區銷售含「撲熱息痛」成分止痛退燒藥的情況。因應疫情反覆導致市場需求急增，去年12月底個別較普遍的品牌的止痛退燒藥缺貨及有抬價的情況，而至本星期初，消委會到訪全港9區31間實體店，和搜尋4間網上店舖，發現大部分含「撲熱息痛」成分，即具有止痛退燒藥功效的藥物的供應已大致穩定，惟售價差異頗大。

根據衞生署紀錄，現時已註冊含有撲熱息痛的藥劑製品當中，有684款成藥是消費者可在沒有醫生處方的情況下從藥房或藥行購得，呼籲市民毋須過分擔心而於市場上搶購。為方便消費者在市面購買含「撲熱息痛」成分的止痛退燒藥或確認家中存貨已在港註冊，消委會與衞生署合作，在香港科研製藥聯會協助下，推出 「毋須醫生處方已註冊的撲熱息痛製劑名單搜尋器」，列出上述逾600款毋須 醫生處方的相關藥物，供市民大眾參考。

消費者只需於搜尋器上輸入藥物的英文或中文名稱，若該藥物已在港註冊，搜尋器會顯示其註冊編號及成分，部分藥物亦附以相片供參考，令消費者一目了然。

消委會於去年12月至今，共接獲20宗有關止痛退燒藥的投訴，涉及金額5,812元，當中半數涉及送貨延誤，5宗為更改或終止合約；消委會敦促藥房、超市或網店等零售業界應負起社會責任，在出售藥物時，切勿囤積居奇、坐地起價。另外，本港含「撲熱息痛」成分的非處方藥物眾多，市民大眾可利用消委會推出的搜尋器，安心及理性選購，避免過量囤積藥品，亦可避免因藥物過期造成金錢上的浪費和污染環境。

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