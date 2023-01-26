【TOPick診症室】新年4大飲食陷阱易致暗瘡濕疹　皮膚科醫生分享急救護膚法

▲ 新年4大飲食陷阱易致暗瘡濕疹，皮膚科醫生分享急救護膚法。

每逢新年，我們都會享用各種美食，除此之外亦會外出游玩，但同時都會增加皮膚敏感的風險。香港皮膚科專科醫生黃之鍵早前接受TOPick訪問時提醒，新年期間會吃不同的食物，其中有4大類飲食陷阱，容易導致暗瘡、濕疹等皮膚敏感問題。

黃之鍵醫生表示，新年期間會多吃甜的東西，比如糖果類等升糖指數比較高的食物，會影響皮膚產生暗瘡。另外，大家亦可能會到處去，除了吃不同的食物之外，有時可能會碰巧吃了某些敏感食物，皮膚就可能會出現紅疹等問題，類似濕疹、皮膚炎的情況也會變多，增高了皮膚敏感的風險。

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暗瘡成因

暗瘡很多時在最初階段可能是粉刺，其最主要的問題是毛囊衛生。當開始形成粉刺之後，裡面的骼蛋白與角質層積聚在毛囊裏，就會出現類似粉刺的問題，也就是通常所説的「白頭」和「黑頭」。如果毛囊裡面的細菌持續滋長，引起發炎，就會出現紅點，甚至是「紅頭」，這種情況就叫暗瘡。

而當出現嚴重發炎，甚至幾個毛囊腫在一起，就可能會形成石頭瘡。黃醫生提到，治療暗瘡應根據其嚴重程度來控制用藥，如果只有一粒石頭瘡，個別情況可塗抹抗生素；或使用塗抹暗瘡的藥去控制，再加上內服抗生素；至於一些比較頑固的石頭瘡，有時會局部注射類固醇到患處進行控制。若整體上屬很嚴重的情況，就有可能為病人處方「異維A酸」（又稱A酸）等强力藥物。

異維A酸可有效控制暗瘡

黃醫生表示，需要注意的是，A酸雖然是强力藥物，但其實藥效不會太快，服用A酸一般需要大概4至5個月去控制和穩定病情。多數情況下，患者一開始吃兩、三個星期仍未見效，甚至是多了一些暗瘡，就會開始心急，擔心吃的藥是否不適合自己，但其實未然。因爲A酸一般需要服用4至8個星期，情況才會得到明顯改善。

黃醫生又補充，A酸是一種很特別的藥，停藥後仍可預防暗瘡，但需要用較長時間去治療。服藥時長就要視乎患者的體重，一般大概需要9個月至1年時間左右。

4大飲食陷阱易致皮膚敏感

黃醫生提到，新年期間多吃甜食，有4大飲食陷阱會容易導致皮膚敏感的問題：

糖果類：蔗糖、葡萄糖

高澱粉食物：飯

甜品類：汽水、朱古力、蛋糕

奶類製品牛奶、芝士、乳酪

糖果類、高澱粉、甜品等食物升糖指數一般較高，包括汽水、朱古力、蛋糕、飯等等，另外奶類製品，即牛奶、芝士、乳酪等食物，同時在春節期間會多吃糕點類食物，裡面其實也有很多類似五穀類的粉，或者豆粉那些糖分會比較容易吸收的食物，都會對暗瘡產生影響，應盡量避免過量攝取。

3個皮膚急救方法

在皮膚護理方面，不會因應特別的季節而斷開。其實持續的皮膚護理，對於我們預防一些皮膚問題出現也是十分重要，黃醫生便提出以下3個皮膚急救法：

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責任編輯：何沛怡