《想見你》電影版延續電視劇故事　 2月9日情人節檔香港上映

2019年的大熱劇集《想見你》一推出即大受歡迎，韓國亦翻拍韓版《想見你》，足證劇集多受歡迎。

睽違約3年，《想見你》推出電影版，延續電視劇的故事，3位主角柯佳嬿、許光漢和施柏宇再譜浪漫戀曲。

電影於台灣上映後旋即成為當地開畫票房冠軍，其燒腦劇情亦令不少人要進戲院一刷再刷。

香港電影發行公司今日（1月20日）為引頸以待的香港粉絲帶來好消息，《想見你》電影版將於2月9日情人節檔香港上映。

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