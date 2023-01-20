  • 18°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 19:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《想見你》電影版延續電視劇故事　 2月9日情人節檔香港上映

娛樂 18:44 2023/01/20

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

2019年的大熱劇集《想見你》一推出即大受歡迎，韓國亦翻拍韓版《想見你》，足證劇集多受歡迎。

睽違約3年，《想見你》推出電影版，延續電視劇的故事，3位主角柯佳嬿、許光漢和施柏宇再譜浪漫戀曲。

電影於台灣上映後旋即成為當地開畫票房冠軍，其燒腦劇情亦令不少人要進戲院一刷再刷。

香港電影發行公司今日（1月20日）為引頸以待的香港粉絲帶來好消息，《想見你》電影版將於2月9日情人節檔香港上映。

最新影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民　黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷
12:42 2023/01/13
【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民　黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷
【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作關係逆轉　Louise演囚犯超入戲：想掐死Fish
18:47 2023/01/04
【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作關係逆轉　Louise演囚犯超入戲：想掐死Fish
【毒舌大狀】吳煒倫細述片中選角過程　導演：黃子華愈衰格觀眾愈鍾意
18:42 2023/01/18
【毒舌大狀】吳煒倫細述片中選角過程　導演：黃子華愈衰格觀眾愈鍾意
【毒舌大狀】吳煒倫感慨傳統優良價值觀崩潰　導演：憑良心做人個天會幫你
17:23 2023/01/17
【毒舌大狀】吳煒倫感慨傳統優良價值觀崩潰　導演：憑良心做人個天會幫你
【天龍八部之喬峰傳】甄子丹重新詮釋喬幫主　丹爺：拍打片已沒滿足感
20:20 2023/01/18
【天龍八部之喬峰傳】甄子丹重新詮釋喬幫主　丹爺：拍打片已沒滿足感
【天龍八部之喬峰傳】王君馨獲甄子丹睇好　騷「最強body」：最性感最煞食的都使出來
13:25 2023/01/16
【天龍八部之喬峰傳】王君馨獲甄子丹睇好　騷「最強body」：最性感最煞食的都使出來

你可能感興趣

【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民　黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷
12:42 2023/01/13
【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民　黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷
【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作關係逆轉　Louise演囚犯超入戲：想掐死Fish
18:47 2023/01/04
【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作關係逆轉　Louise演囚犯超入戲：想掐死Fish
【毒舌大狀】吳煒倫細述片中選角過程　導演：黃子華愈衰格觀眾愈鍾意
18:42 2023/01/18
【毒舌大狀】吳煒倫細述片中選角過程　導演：黃子華愈衰格觀眾愈鍾意
情人節 電影

最高瀏覽

【取消隔離令】員工確診病假點計？　即睇勞福局最新建議
16:35 2023/01/19
【取消隔離令】員工確診病假點計？　即睇勞福局最新建議
【雌雄莫辨】中國女子田徑隊成員多次被質疑性別　廖孟雪+童曾歡長髮近照曝光
今日 11:38
【雌雄莫辨】中國女子田徑隊成員多次被質疑性別　廖孟雪+童曾歡長髮近照曝光
【婚姻危機】老婆想追仔卻連生4個女　港爸嘆養唔掂想離婚︰好憎自己小朋友
16:37 2023/01/18
【婚姻危機】老婆想追仔卻連生4個女　港爸嘆養唔掂想離婚︰好憎自己小朋友