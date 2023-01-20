《想見你》電影版延續電視劇故事 2月9日情人節檔香港上映 娛樂 18:44 2023/01/20 分享： 分享： 熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩 2019年的大熱劇集《想見你》一推出即大受歡迎，韓國亦翻拍韓版《想見你》，足證劇集多受歡迎。 睽違約3年，《想見你》推出電影版，延續電視劇的故事，3位主角柯佳嬿、許光漢和施柏宇再譜浪漫戀曲。 電影於台灣上映後旋即成為當地開畫票房冠軍，其燒腦劇情亦令不少人要進戲院一刷再刷。 香港電影發行公司今日（1月20日）為引頸以待的香港粉絲帶來好消息，《想見你》電影版將於2月9日情人節檔香港上映。 最新影片推介： 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民 黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷 12:42 2023/01/13 【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民 黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷 【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作關係逆轉 Louise演囚犯超入戲：想掐死Fish 18:47 2023/01/04 【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作關係逆轉 Louise演囚犯超入戲：想掐死Fish 【毒舌大狀】吳煒倫細述片中選角過程 導演：黃子華愈衰格觀眾愈鍾意 18:42 2023/01/18 【毒舌大狀】吳煒倫細述片中選角過程 導演：黃子華愈衰格觀眾愈鍾意 【毒舌大狀】吳煒倫感慨傳統優良價值觀崩潰 導演：憑良心做人個天會幫你 17:23 2023/01/17 【毒舌大狀】吳煒倫感慨傳統優良價值觀崩潰 導演：憑良心做人個天會幫你 【天龍八部之喬峰傳】甄子丹重新詮釋喬幫主 丹爺：拍打片已沒滿足感 20:20 2023/01/18 【天龍八部之喬峰傳】甄子丹重新詮釋喬幫主 丹爺：拍打片已沒滿足感 【天龍八部之喬峰傳】王君馨獲甄子丹睇好 騷「最強body」：最性感最煞食的都使出來 13:25 2023/01/16 【天龍八部之喬峰傳】王君馨獲甄子丹睇好 騷「最強body」：最性感最煞食的都使出來 你可能感興趣 【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民 黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷 12:42 2023/01/13 【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民 黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷 【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作關係逆轉 Louise演囚犯超入戲：想掐死Fish 18:47 2023/01/04 【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作關係逆轉 Louise演囚犯超入戲：想掐死Fish 【毒舌大狀】吳煒倫細述片中選角過程 導演：黃子華愈衰格觀眾愈鍾意 18:42 2023/01/18 【毒舌大狀】吳煒倫細述片中選角過程 導演：黃子華愈衰格觀眾愈鍾意 情人節 電影