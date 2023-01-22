【減肥大作戰】曾半年激減73磅回復少女身型　38歲兩孩媽媽再分享7個養生秘訣

▲ 梅子姐姐再度分享7個養生秘訣。

內地一名育有2孩的38歲網紅媽媽，早前在社交平台分享自己的減肥秘訣，因而一夜爆紅，決心減肥的她從188磅短短半年內激減73磅至現時的115磅，，身材已恢復到產前狀態，更充滿少女味。

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內地社交平台小紅書的博主（Blogger）梅子姐姐，早前分享減肥成果，及後她繼續在小紅書分享養生秘訣，她提出7點好習慣，就能令由外靚到內。

▲ 以前肥的時候，成個大媽一樣。



我想這些好習慣我會一直堅持到老:

1.早睡早起：每天睡夠七個小時，充足的睡眠不僅會讓皮膚變好，身體的各個器官也能得到充分的休息。

2.適當運動：所謂的運動不一定是要去健身房鍛煉，跑步、快走、騎車、游泳、能站著就不要一直坐著，能騎車就不要坐車，讓整個身體積極起來。

3.早上空腹喝温開水：每天早上起床後喝一大杯溫水，促進腸胃蠕動，潤腸通便排毒，讓便秘問題遠離我。

4.多吃黑芝麻、核桃、紅棗、堅果，這些食物都補腎養顏，經常吃皮膚和頭髮都會變得很好。

5.多高蛋白低碳水食物，我每天早上都會吃兩顆雞蛋，保證一整天的蛋白質攝入量，每天主食多以雜糧為主，地瓜、 南瓜、各種豆類，五穀雜糧就很養人。

6.適合自己的營養補充劑:我最近都有在吃MegaRed脈拓的精萃磷蝦油，富含海洋磷脂可以「溶解」血管裡的油膩，對心血管很好，同時含有天然蝦青素，還因為是磷脂型Omega-3，對比之前吃的魚油，吸收更好，每天一顆就滿足健康需求。

7.保持好情緒:生氣煩惱都是在消耗自己的氣血，人生不用太用力，保持對生活的熱情，享受生活。

▲ 梅子姐姐會將好習慣堅持到老。



重溫梅子姐姐的減肥食譜



早餐：低碳水主食＋優質蛋白質＋膳食纖維或維他命

食物建議：早起後先喝一大杯暖水，食物可包括一隻雞蛋（烚／煎皆可）、一杯牛奶／無糖豆漿／無糖乳酪／黑咖啡，以及一份全麥多士／法包／燕麥片。

維他命方面，攝取來源為水果，例如蘋果、車厘茄、士多啤梨、藍莓、柚、奇異果、布冧等，盡量選擇低糖水果，而且進食分量不能太多。

午餐：低碳水主食＋優質蛋白質＋膳食纖維

食物建議：一份肉類（魚／牛／雞／鴨／蝦）、一份烚菜（西蘭花／蘑菇／秋葵／娃娃菜／冬瓜／生菜／番茄／蕃薯葉／青瓜／菠菜／各種綠葉蔬菜），以及一份主食，例如粟米、蕃薯、紫薯、南瓜、蕎麥麵、意粉、雜糧飯等，要少油少鹽。若不愛吃烚菜，可加少許調味料增加風味，例如豉油、辣椒、醋或蒜泥。

晚餐：優質蛋白質＋膳食纖維

食物建議：和午餐一樣，不過分量要減少；晚上盡量少吃運動習慣

▲ 梅子姐姐分享減肥食譜。

運動習慣

在減肥初期，她不建議立即做過量運動，可先從飯後散步一小時開始，待身體適應後才做其他運動，例如慢跑或跟做網上健身操影片，循序漸進，

「太瘋狂過量的運動，反而會增加食慾讓胃口超好。就算你意志力很強，身體長期處於超負荷的狀態下也很難堅持，結束運動後反而會反彈。」

8大好習慣

1. 多喝水，每天保證攝取2,000毫升的水，幫助排毒通便，提高代謝。

2. 吃飽就停，不要讓自己吃滯。

3. 細嚼慢嚥，每口食物緩慢咀嚼30次以上。

4. 一定要吃澱粉類主食，可少吃但不能不吃，否則會經期紊亂。

5. 毋須每天都磅重，減少關注體重數字，多關注身體自身變化。

6. 飯後別只坐著，宜靠牆站或散步15分鐘。

7. 晚上11時前上床睡覺，「睡眠才是成本最低的美容減肥法」。

8. 水果糖分太高，勿將水果代替晚餐，也盡量不要榨果汁飲。



最後，她表示減肥時保持正向及愉悅的心態，而且一定要堅持，就能成功在望。

（減肥方法的成效或因人而異，如有任何疑問，建議先諮詢醫生及營養師等專業人士意見）

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責任編輯：王明芳