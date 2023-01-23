【兒童消滯】食太油膩愛甜食致消化不良　1款湯水+2款簡易DIY飲品全家啱飲

▲ 新年大人及小朋友易食滯，可飲用湯水及飲品助消滯。

農曆新年美味糕點款式多，香口好吃，小朋友好易吃過多導致腸胃積滯問題，甚至出現口氣、肚脹及便秘的情況。而愛吃甜食的小朋友，也會體內濕氣積聚，令腸胃難以消化。湯水專家張佩芳（芳姐）分享一款消滯湯水，有助促進小朋友的腸蠕動，並有健脾消食、潤腸通便之效用。另外有2款飲品都有助消滯，同樣除了小朋友之外，大人都適合飲用。

馬蹄穀芽麥芽粟米湯

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款湯水「馬蹄穀芽麥芽粟米湯」，有健脾胃、消積滯及去濕氣等功效，且對幼兒消化不良、腹瀉、便秘、小便黃和口氣大等都有幫助。

最新影片︰

材料當中，馬蹄含有粗蛋白及澱粉等物質，能促進小朋友腸的蠕動，對幼兒食積及大便秘結有幫助；而無花果亦有健脾消食、潤腸通便及降血脂的功效。麥芽、穀芽則同樣具有消食化滯、健脾開胃的功效。

材料︰穀芽5錢、麥芽5錢、粟米1支、馬蹄 6粒、無花果3粒

製法︰

1. 將粟米去衣，連鬚洗淨切段。

2. 馬蹄去皮切片。

3. 把穀芽、麥芽浸洗。

4. 無花果切片。

5. 全部材料用5碗水煮1小時成2碗，即可供幼兒一天分服。

3分鐘自製消滯飲品

湯水之外，都可用山楂或陳皮焗水飲，山楂或陳皮這兩種具有行氣作用的中藥，加強滯留胃部食物的消化作用，注意的是因山楂味道帶酸，如本身胃酸較多、容易胃部不適者，宜選用陳皮來消滯。此外，新年吃的食物多屬溫熱、肥膩又易聚濕，食滯之外，或伴隨喉嚨痛，想急救喉嚨痛，可飲用清潤利咽的羅漢果及胖大海水。

山楂或陳皮焗水

材料︰山楂9克或陳皮6克

製法︰熱水焗泡1至2分鐘，全日反覆沖飲。

羅漢果及胖大海焗水

材料︰羅漢果半個或胖大海3-4粒

製法︰熱水焗泡，全日反覆沖飲。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳