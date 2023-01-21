【明星創業】梁靖琪與75年老字號出麻辣蘿蔔糕　Toby事業家庭兩忙內疚忽略細仔

話咁快又到農曆新年！一如以往，今年的賀年糕點層出不窮，有堅持傳統的，也有大玩創意的，統統兼備。

當然也有打着明星旗號的款式，當中就有由藝人梁靖琪（Toby），拍住75年歷史香港點心老字號文樂園推出的麻辣蘿蔔糕，惹味又過癮。而身為兩子之母的Toby近年更積極進軍飲食界，冀能成為新一代的全能Working Mom。

▲ 文樂園第三代傳人Ricky（左）與梁靖琪合作無間，今個農曆年推出多款賀年糕點禮盒。（湯致遠攝）

梁靖琪由電視圈踩入飲食界，原來非第一次。她與文樂園第三代傳人Ricky早已認識，除這次的賀年糕點外，早前更推出端午糭及中秋月餅，大家可謂是老拍檔。

「我本身對煮嘢食很有興趣，當Covid時，就跟文樂園拿很多貨源去試煮好嘢食，尤其是它們的麻辣燒賣，非常好味，於是忽發奇想試做麻辣蘿蔔糕。」Toby說。

高要求嚇怕大廚

觀眾眼中的Toby，可能仍停留在「唔識睇中文嘅鬼妹仔」或是「無綫前高層梁家樹個女」上。

但對於Ricky來說，她絕對是個腌臢兼麻煩的拍檔：「梁小姐對味道及包裝的要求都好嚴格，這款麻辣蘿蔔糕由構思到誕生成品，前後就花了2、3個月，反覆試過幾百底，才符合她的要求，幾乎連大廚們都怕怕她了。就連盛載糕點禮盒上的花朵顏色，不夠她想像般紅，也一律唔收貨。」

Toby則笑言：「我是負責拋意見及試味，實際執行就交予Ricky，沒想過需時這麼久，哈哈！」

她續指：「因為我覺得農曆新年是老人家的節日，既要保留傳統，也要有創新味道讓後生有新鮮感，取一個中間位就最適合。如這個盒我跟Ricky討論很多次，就算成本很高，我也想試試，他應覺得我超級煩。」

▲ 創新口味麻辣蘿蔔糕（$168）是由Toby構思，亦可選一盒有兩款口味的富貴吉祥禮盒（$298），分量十足兼抵食。（湯致遠攝）

傳統創新兼備

他們這次合作推出的賀年糕點主打有麻辣蘿白糕、可選兩款口味的富貴吉祥禮盒，以及包括迷你版瑤柱蘿蔔糕、麻辣蘿蔔糕、臘味芋頭糕、年糕及馬蹄糕的五福臨門禮盒，一盒就能嘗到5款口味，送禮或自用皆適合。

「文樂園已有75年歷史，如蘿蔔糕、年糕等傳統糕點，是沿用爺爺年代流傳下來的秘方製作。師傅選料有堅持、蘿蔔一定要跟足尺寸切、糯米要用石磨去磨，以及絕對不加味精，連供應商也覺得我們頗麻煩的。」Ricky亦不諱言，當中最考起他的一定是麻辣蘿蔔糕。

他分析表示：「每人對麻辣味的接受能力不同，但我跟Toby都認為，麻辣味最重要是吃罷不會令人口乾，也不能死鹹，現在的版本是反覆調校過很多次。」

打開那盒麻辣蘿蔔糕，麻香味隨即撲鼻而來，色澤比一般蘿蔔糕偏橙，原來也是竅妙所在。

「我們用了多款來自四川的辣椒調製，但不是純粹加進去，要自煮麻辣膽，再撞漿隔渣，部分香料更要先磨成粉，麻辣味才會出，工序繁多，絕對不是將一盆辣椒兜埋便可。」Ricky說。

這麻辣味，更是大人細路皆宜，辣勁平均之餘，又帶有淡淡麻香，Toby更笑說連老公施雋賢（Jon）及大仔Roman試過均大讚。

「我老公以前不吃辣的，但因為我是個無辣不歡的人，連帶他及大仔都愛上，老公吃過這款蘿蔔糕都說很完美！其實這次推出麻辣口味也是因為他。」

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承傳爸爸手藝

Toby自認對煮嘢食非常熱愛，兼且高要求，原來這一切也緣自爸爸：「細細個睇《阿信的故事》就開始喜歡煮嘢食，便跟爸爸學，讀中學時他已叫我去買餸煮飯。而且他對食要求非常高，但在他身上學到很多。If you love to cook，就會自己創作很多新口味。」

現時已半隻腳踩入飲食業的Toby，笑指會繼續構思更多新產品，未來方向會落在中式點心上，而好拍檔當然是不嫌她麻煩的Ricky。

仍未在今年芸芸賀年糕點中挑選好合心水的味道，不妨試試這款「傳統與創新」的聯乘手藝，感受一下Toby那份對美食的熱情及執着。

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弟弟出現大仔呷醋

Toby於2019年下嫁年輕8年的圈外男友施雋賢，並誕下大仔施睿文（Roman）及細仔施睿安（Rian），她笑言生兩個仔心情大不同。「大仔是順產，由作動到生完經歷了10個多小時，疼痛不堪，所以二仔就爽快決定開刀，連老公都覺得感覺很不同。」

以為誕下二仔後，投放在他身上的時間會較多，但Toby卻偏偏相反：「我留院第一晚已經喊晒口，在醫院不停喊，醫生問我甚麼事，我說很想回家，太掛住大仔。」

她回憶當年拍《家族榮耀》時，也要帶大仔同行：「可想而知我有多想念他。回家後頭幾晚幾乎沒睡過，大仔要黐我，細仔又要飲奶，雖然很辛苦，但我也覺得值得。」

而為免弟弟出現會令大仔呷醋，Toby與老公非常醒目地買了架大電單車，當作是弟弟送給哥哥的禮物。「他現在很錫細佬，經常說車車是弟弟愛他而送給他。其實我們送禮物的目的是想他知道，沒有人搶走他的地位，他仍然是被愛的。」

內疚忽略細仔

不過，Toby說自己放了很多心機在大仔身上，有時也會內疚忽略了細仔。

「所以我堅持自己當夜更，朝早接送大仔返學、買餸煮飯、陪玩及做功課，我都要親力親為。如我沒工作在家的話，我一定會哄他睡午覺，然後再湊細仔。」她說。

要兼顧事業、家庭及媽媽的角色，絕非容易，但Toby慶幸有老公全力支持。

從小已鐘意煮嘢食的Toby，夢想可以開餐廳：「而且就算我有小朋友後都好想拍劇，但無奈時間太長難分身，要拿捏好中間位。但無論怎樣，現小朋友對我來說是較重要，需要我們在身邊教導及培養，家庭必定是第一位。」

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記者：黃依情

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