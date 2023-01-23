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【夫妻關係】堪輿學家譚雲龍贈錦囊　南方擺桃花增強夫妻感情北方擺銅雞驅趕小三

親子 15:34 2023/01/23

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堪輿學家譚雲龍贈錦囊，正南方擺桃花增強夫妻感情，正北位擺銅雞驅趕小三。

不少人都遇到婚姻問題，夫妻之間可否趁兔年扭轉乾坤，感情邁向新一步？TOPick請來郭富城御用堪輿學家譚雲龍，教讀者擺陣，增強夫妻感情運，仲教大家擺放銅雞驅趕小三。

最新影片推介：

郭富城御用堪輿學家譚雲龍指踏入2023年兔年，因五黃到西北位，西邊不能動土；正北面不能揼釘，否則容易眼痛、頭痛；而正西邊因三煞到，不宜動土，可以放水種植物加強工作及人緣運；正南方可擺放9封紅色利是，利是內要放入少量金錢，例如20元，可加強姻緣及財運。譚師傅指，想動土裝修的朋友，可先由東南位先動，循步漸進去其他地方裝修。

增強夫妻關係

若想增強夫妻關係，譚師傅指可於初六午時(11:00至13:00)，在正南方擺放紅色花或桃花，並在南邊擺放9封紅色利是，利是內要放入少量金錢，例如20元，會有助夫妻感情關係；而未有桃花者想增強人緣運，可在正北位擺放紅色的花，而想添丁的話，譚師傅指可在初六努力造人，夫妻感情運增強，懷孕機會也較大，

初六當日，更可在西南位放水種植物，可旺工作人緣運。

太太們留意，譚師傅指在正北位擺放一隻5、6吋高的銅雞，雞頭最好可以向街，擺足1年，有助驅趕小三。

如果有官非在身的，可在東南位擺放紅色地毯、紅色枱布，有助化官非及是非，而想提早開工可在初二的午時(11:00至13:00)開工，初六後當歲破月破後則可以動土。

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責任編輯︰林碧洋

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