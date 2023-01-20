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【放寬防疫】教職員確診無病徵可上班　1.26起宗教演講餐飲祝酒豁免口罩

社會 19:27 2023/01/20

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教育局發新指引，1月30日起，教職員確診無病徵可上班。（資料圖片）

政府昨公布一系列放寬防疫措施，1月30日起取消隔離令，無病徵可外出及上班，但建議學生及院舍員工確診後不要返學及上班。教育局今日（20日）向學校發信，指學校教職員、校巴及保姆車司機和隨車人員本月30日起，無需再每天快測，而若教職員自行檢測的結果呈陽性，須即時通知校方，以便校方作出跟進，惟若沒有病徵，仍可自由外出或上班，但應做好個人衞生措施和避免接觸高危人士或與其他人同桌用膳等，減少病毒傳播的風險。

至於檢測陽性而又出現明顯病徵者，就應盡快求醫以獲得及時治療，並不應回校上班。且由於政府將不再發出隔離令，學校教職員需要向註冊醫生求診並取得有效病假證明書以向學校申請病假。

至於仍要維持的口罩令就會有適度放寬。醫務衞生局表示，政府今日（20日）公布，考慮到個別處所的運作需要後，將由1月26日起微調在個別處所佩戴口罩的要求。

經微調後亦可豁免佩戴口罩的情況如下：

（1）在宗教處所內，主禮人或講者於宗教活動期間，向參與宗教活動的人士進行演講時；
（2）在公眾娛樂場所或活動場所舉行展覽活動期間，於餐桌或展覽攤位飲食時；以及
（3）在餐飲處所或任何表列處所內，於活動期間在台上祝酒時。

　　政府會就有關《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及第599I章指明及指示刊憲。由1月26日起，適用於餐飲業務處所及表列處所佩戴口罩的整體要求（包括可豁免的情況），載列於附件

　　政府發言人表示，香港正值冬季流感期，而新冠病毒仍然為社區，尤其是「一老一幼」和醫療系統帶來風險和壓力。政府呼籲市民，在歡度新春佳節的同時，應繼續保持警覺，注意個人衞生，以減低感染風險。

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責任編輯：黃小冰

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