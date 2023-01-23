  • 19°C
香港時間 : 2023123日 (週一) 10:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生活智慧】膠櫈中間小圓孔有何作用？　真正用途揭開原來有3大學問

親子 10:00 2023/01/23

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

人人都坐過嘅膠櫈，究竟中間的小圓孔有咩用呢？

香港人去大排檔食飯、返學校都一定坐過膠櫈，中間有個小圓孔，但你有曾想過小圓孔有甚麼用途？有網民在facebook發文詢問，在網上引起熱烈討論，很多人估計是為了方便穿手指搬運用，但有內行人指出「穿手指」只是額外功能，並揭開真正用途，網民得悉後驚嘆「長知識了」！

最新影片推介︰

有台灣網民早前在facebook群組「你現在在幹嘛」發文表示，坐了膠櫈十多年，一直不知道中間的小圓孔有甚麼作用：「有人知道嗎？」這條問題考起了不少網民，有人笑稱，是讓人對準小圓孔放屁，有人指用來「插雨傘」，又有人認為是方便食肆員工穿手指拿起搬運。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

用作平衡氣壓方便堆疊

以上答案雖有創意，但統統只是額外功能。有自稱內行人的網民解釋，中間的小圓孔是為了透氣用︰「疊起來再拿時，有個洞的話壓力才會平衡」。而新加坡生活網站《Goody Feed》的報道印證了這個說法，並有3個解說︰

1. 四隻腳要以L型接上令它們穩妥
2. 中間開圓孔用作平衡氣壓，如果沒有孔，膠櫈堆疊後就不能分開，因櫈與櫈之間會形成「真空」狀態。開孔後才可平衡空氣，將膠櫈拔出。
3. 為甚麼要開圓孔？其實開正方、星星都可以，不過會令膠櫈好快裂開。當人坐下時，力度會集中在那些角上，令膠櫈易破裂，加上圓孔比其他有角形狀更易處理。

膠櫈的小圓孔用作平衡氣壓，方便堆疊和拔出。（網上圖片）

其實開圓孔的大小都有學問，太大會減低膠櫈的承托力，變得不耐用；太小則連手指都穿不過，連搬運也不行，一個小圓孔真的大有學問。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【保暖大法】窗貼泡泡紙門縫塞防撞棉　移英港人教路平價保暖室內升3°C
10:46 2022/12/16
【保暖大法】窗貼泡泡紙門縫塞防撞棉　移英港人教路平價保暖室內升3°C
【生活智慧】醫生教暖包放一部位全身都暖　用完放衣櫃鞋櫃除臭防潮
13:10 2022/12/15
【生活智慧】醫生教暖包放一部位全身都暖　用完放衣櫃鞋櫃除臭防潮
【生活智慧】家居貼海報不怕刮花牆壁留痕　日本網民教用3種小文具輕鬆搞掂
17:58 2022/11/16
【生活智慧】家居貼海報不怕刮花牆壁留痕　日本網民教用3種小文具輕鬆搞掂

你可能感興趣

【保暖大法】窗貼泡泡紙門縫塞防撞棉　移英港人教路平價保暖室內升3°C
10:46 2022/12/16
【保暖大法】窗貼泡泡紙門縫塞防撞棉　移英港人教路平價保暖室內升3°C
【生活智慧】醫生教暖包放一部位全身都暖　用完放衣櫃鞋櫃除臭防潮
13:10 2022/12/15
【生活智慧】醫生教暖包放一部位全身都暖　用完放衣櫃鞋櫃除臭防潮
【生活智慧】家居貼海報不怕刮花牆壁留痕　日本網民教用3種小文具輕鬆搞掂
17:58 2022/11/16
【生活智慧】家居貼海報不怕刮花牆壁留痕　日本網民教用3種小文具輕鬆搞掂
生活智慧 家庭教育 網絡熱話 Facebook群組

最高瀏覽

【有人墮軌】港鐵太和站老翁頭暈墮軌　清醒送院搶救
12:56 2023/01/22
【有人墮軌】港鐵太和站老翁頭暈墮軌　清醒送院搶救
【一家團圓】駱達華飛英國波折重重　15個月後終與妻女見面過新年
16:31 2023/01/22
【一家團圓】駱達華飛英國波折重重　15個月後終與妻女見面過新年
【新冠病毒】未確診者基因與眾不同？ 專家：的確有人擁特定基因不易染疫
14:33 2023/01/22
【新冠病毒】未確診者基因與眾不同？ 專家：的確有人擁特定基因不易染疫