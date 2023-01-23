【生活智慧】膠櫈中間小圓孔有何作用？　真正用途揭開原來有3大學問

▲ 人人都坐過嘅膠櫈，究竟中間的小圓孔有咩用呢？

香港人去大排檔食飯、返學校都一定坐過膠櫈，中間有個小圓孔，但你有曾想過小圓孔有甚麼用途？有網民在facebook發文詢問，在網上引起熱烈討論，很多人估計是為了方便穿手指搬運用，但有內行人指出「穿手指」只是額外功能，並揭開真正用途，網民得悉後驚嘆「長知識了」！

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有台灣網民早前在facebook群組「你現在在幹嘛」發文表示，坐了膠櫈十多年，一直不知道中間的小圓孔有甚麼作用：「有人知道嗎？」這條問題考起了不少網民，有人笑稱，是讓人對準小圓孔放屁，有人指用來「插雨傘」，又有人認為是方便食肆員工穿手指拿起搬運。

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用作平衡氣壓方便堆疊

以上答案雖有創意，但統統只是額外功能。有自稱內行人的網民解釋，中間的小圓孔是為了透氣用︰「疊起來再拿時，有個洞的話壓力才會平衡」。而新加坡生活網站《Goody Feed》的報道印證了這個說法，並有3個解說︰

1. 四隻腳要以L型接上令它們穩妥

2. 中間開圓孔用作平衡氣壓，如果沒有孔，膠櫈堆疊後就不能分開，因櫈與櫈之間會形成「真空」狀態。開孔後才可平衡空氣，將膠櫈拔出。

3. 為甚麼要開圓孔？其實開正方、星星都可以，不過會令膠櫈好快裂開。當人坐下時，力度會集中在那些角上，令膠櫈易破裂，加上圓孔比其他有角形狀更易處理。

▲ 膠櫈的小圓孔用作平衡氣壓，方便堆疊和拔出。（網上圖片）

其實開圓孔的大小都有學問，太大會減低膠櫈的承托力，變得不耐用；太小則連手指都穿不過，連搬運也不行，一個小圓孔真的大有學問。

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責任編輯︰王明芳