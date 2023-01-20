【特首逛年宵】市民關心通關情況　李家超︰正爭取免核酸通關

▲ 李家超逛年宵花市。（陳國峰攝）

特首李家超下午到維園逛年宵花市。有市民問及羅湖口岸情況，稱希望「北上」走走，李家超回應指，會盡快啟用，又稱現時通關情況暢順，再開放通關會更快速，考慮會更寬大，並再次強調爭取與內地通關取消核酸測試。

今天是年廿九，李家超早上探訪長者後，下午到維園逛年宵花市，期間不少市民要求合照。李家超在一花檔，買了一棵350元的蘭花送給秘書，以表揚其工作表現。他稱，今年氣氛很好，相信兔年會更「活起來」，「見到好多市民笑口常開，見到市民開心好滿足。」

▲ 李家超逛年宵花市，與市民合照。（趙居逸攝）

至於核酸檢測方面，李家超認為近日檢測站出現人龍是因市民未必知哪一個檢測站多空位，結果聚集在某幾個站。他表示，當局會將資訊盡量發放讓市民選擇，民政事務署人員如發現有檢測站有較多人亦會安排車輛接送到有空位的檢測站。他稱，會盡量爭取，取消核酸檢測要求，現正逐步爭取去復常，而復常在不同國家及地區都是一步一步走，「我們都走到差不多在終點前，已經很接近了。」

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記者：趙居逸